BARBIE UKLÍZÍ ČESKO - OSLAVTE DEN ZEMĚ

Ikonická panenka Barbie letos slaví 65. narozeniny. Za dobu své existence provází dětstvím již třetí generaci a vzala na sebe bezpočet podob. Už dávno to není jen panenka s vosím pasem a dlouhýma nohama. Stala se z ní stala hračka, která reaguje na trendy doby, orientuje se v současném světě a nezná žádná tabu. Jedinečné panenky na sebe postupně vzaly podobu lidských bytostí s různými proporcemi i barvou kůže, zviditelnily na dvě stě padesát nejrůznějších profesí a mnoho ženských vzorů v podobě významných osobností napříč nejrůznějšími obory lidské činnosti. Mají tak velký potenciál inspirovat k nekonečným hrám, které dětem pomáhají rozvíjet fantazii. Prostřednictvím zábavné hry se mohou nechat nést na vlně imaginace, spřádat příběhy a vžívat se do dosud nepoznaných rolí, které je nasměrují k budoucím smysluplným aktivitám nebo kariéře. Barbie dává víru, že žádný cíl není příliš vysoký na to, aby nemohl být splněn a že být ženou rozhodně neznamená žádné limity. Je zkrátka mnohem víc než panenka, posiluje důvěru ve vlastní schopnosti, motivuje ke statečnosti, znamená nekonečnou inspiraci a příležitost snít velké sny. Na počest svého jubilea uvádí Barbie nové modely, které korespondují se záměrem vést dívky ke zdravé sebedůvěře a k vědomí, že mohou být kýmkoli.

Barbie ukazuje reálný svět

Mattel prostřednictvím Barbie dává dětem prostor ke kreativitě, ale zároveň jim umožňuje poznat skutečný svět, představuje jeho krásy, ale nezastírá, že navzdory symbolické růžové, může mít i stinné stránky. Mattel se například nebojí upozornit, že mezi dospělými i dětmi jsou nemocní a hendikepovaní – realita, kterou dětem přibližuje kolekcí panenek s různými druhy postižení. Jenže nemocná je i naše planeta a Mattel chce využít svůj edukativní potenciál k tomu, aby přitáhl pozornost dětí k jednomu z nejzásadnějších témat doby, jakým je nezbytnost péče o životní prostředí, a spolu s Barbie jim umožňuje osvojovat si principy udržitelnosti. Snaha o zelenější budoucnost stojí i za vznikem nejnovější kolekce Barbie Loves the Ocean. Tvoří ji tři modely panenek z recyklovaných plastů sesbíraných v okolí vodních zdrojů, které by jinak skončily ve vodách oceánu.

S růžovou k zelenější planetě

V rámci ambicí přispět ke zdravější planetě se Mattel zdaleka neomezuje jen na využívání recyklovaných, recyklovatelných nebo bio plastových materiálů, ale pouští se i do dalších kroků se společenským přesahem. Proto Barbie pojala oslavy svých 65. narozenin i jako příležitost nenásilně podpořit zájem o téma udržitelnosti. U nás připravuje akci S Barbie uklidíme Česko, začne 19. dubna v souvislosti s celosvětovým Dnem Země, který připadá na 22. 4. Na konkrétních místech, například : OC LETŇANY PRAHA , VIVO HOSTIVAŘ PRAHA , FUTURUM HRADEC KRÁLOVÉ , NC BRNO KRÁLOVO POLE , OLYMPIA MLADÁ BOLESLAV , si všichni, komu není lhostejný stav životního prostředí, můžou vyzvednout růžové rukavice a pytle a sbírat odpadky. Ikonická růžová tak přispěje k „zelenější“ budoucnosti naší planety.

Zdroj: PRESSTIGE COMMUNICATION