Češi, národ smolařů? Za zlámané nohy, nemoci nebo invaliditu jim pojišťovny loni poslaly téměř 10 miliard korun

Skoro na každé desáté smlouvě životka se loni stala pojistná událost. „Klienti loni hlásili 1 150 událostí denně, za rok to bylo téměř 420 tisíc. Šlo především o úrazy, častá byla ale i závažná onemocnění či invalidita. U více než 8 000 pojistných událostí došlo bohužel k úmrtí klienta,“ uvádí hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička. Oproti roku 2022 nahlásili klienti o 20 tisíc pojistných událostí více. To je nejvíce za poslední tři roky.

Za tyto události pojišťovny vyplatily téměř deset miliard korun. I to je nejvíc za poslední tři roky. „Vážné nemoci či úrazy neznamenají jen nepříjemné zdravotní potíže. Pokud nemůžeme pracovat a nemáme příjem, hrozí i finanční problémy. A pokud potřebujeme peníze na léčbu nebo třeba na přestavbu bytu na bezbariérový, může jít o miliony. Dobře nastavené životní pojištění je jistotou, že taková událost zásadně nenaruší rodinný rozpočet,“ doplňuje ředitel Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Více si pojišťujeme rizika nemoci

Nejčastější byly v roce 2023 úrazy a klienti jich nahlásili něco málo přes 386 tisíc. Pojišťovny za ně zaplatily 5,9 miliardy korun. Rok od roku ale přibývá jiných pojistných událostí. „V posledních letech roste počet závažných onemocnění a událostí spojených s invaliditou. Počet úrazů se naopak dlouhodobě spíše snižuje,“ vysvětluje Petr Jedlička. Událostí, které se vážou k invaliditě, vážným nemocem nebo dlouhodobé zdravotní péči, bylo téměř 24 tisíc a klienti za ně získali přibližně 2,6 miliardy korun. Těch nejsmutnějších událostí, úmrtí klienta, bylo přes 8 tisíc a pojišťovny rodinám či blízkým poslaly 1,4 miliardy korun.

Neaktualizujete pojistky? Připravujete se o peníze!

Stejně jako my, i naše smlouva k životnímu pojištění postupně stárne. Je proto třeba ji pravidelně upravovat tak, aby vždy odpovídala tomu, co potřebujeme. „V průběhu života se mění naše situace a stejně tak se mění naše potřeby. Často ale zvýšeným životním nákladům nepřizpůsobíme svou smlouvu a ta tak neplní to, co by měla – pomáhat nám v těžkých časech.“ Životko bychom měli aktualizovat třeba při narození dítěte, vyšší inflaci nebo změně práce apod.