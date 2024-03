Desátá sezona Běhej lesy je za bukem: První závod čeká lesní smečku už za měsíc

Velkolepý a oblíbený závod na Karlštejně započne již 20. dubna. Závodníci se mohou těšit na krátkou Nova třináctikilometrovou trasu, delší osmnáctikilometrovou trasu, ale i čtyřkilometrový charitativní závod pro malé i velké. Nebojte, na lesní mláďata jsme nezapomněli ani tento rok, dětské závody Dr. Max pohostí v lese všechny kategorie od nejmenších Šnečků po zdatné Kolouchy a Laně. Na trasách 13 a 18 kilometrů závodu se běžci proběhnou běžně nepřístupným lomem Velká Amerika a na delší trase zažijí nevídané pohledy na samotný gotický hrad Karlštejn. Tak buď král a Běhej Karlštejn!

Hned 18. května se přižene na scénu lesní dobrodružství v Brdech. Bývalý vojenský újezd přinese smečce požitek z místních luhů, hájů a Padrťských rybníků. Část smečky holdující dlouhému kochání v lese si bude moci zaběhnout 1. ultramaraton lesní sezony o délce 44 kilometrů. Proběhnout se kolem ledovcových jezer, Královským hvozdem a přes Špičák? To zní jako šumavský sen!

Už 1. června smečku čeká přírodní lahůdka – premiérový závod v Železné Rudě, kde běžce učarují hluboké lesy s výhledy na šumavská ledovcová jezera – Černé a Čertovo. Následně nás nabitý začátek léta přenese 21. června do temných hvozdů Vysočiny. Tam se pro smečku chystá 2. ročník týmového štafetového závodu Týmovka, který stmelí parťáky ve dne, v noci a všichni si odnesou nezapomenutelný zážitek! Na víkendovém programu jsou v plánu koncerty, letní kino, workshopy nebo fyzioterapie pro běžce a hlavně nezapomenutelná a přátelská atmosféra.

Do druhé půlky sezony vyběhneme 20. července na Klínovci, kam běžce zveme do lesů a nedotčené přírody Krušných hor. Jsme připraveni na veškeré proměnlivé počasí těchto krásných velikánů a věřte tomu, že z místních výhledů budete určitě na větvi! Následně se 3. srpna přesuneme do Beskyd, kde na smečku už podesáté čeká horské dobrodružství v Bílé. V tomto závodě vám budou výhledy, příroda i kopce na československé hranici doslova brát dech. Zimní Jizerská 50 se bohužel nekonala, ta letní si ale brousí zuby na běžce v teniskách 24. srpna. Přijeďte opanovat Jizerky, proběhnout se po přehradě Černá Nisa a podívat se třeba až na Jizerku. Zavírákem sezony pak bude závod v pohádkové Lednici. Lednicko-valtický areál v dědictví UNESCO skrývá mnoho krás, přesvědčte se sami v sobotu 7. září. Přece se říká ženy, víno, běh, že? Ať už máte radši běh nebo zpěv, přijeďte zakončit lesní sezonu do vinného ráje v době vinobraní a užijte si závěrečnou lesní oslavu. Tak neběhej do lednice, Běhej lesy!

Lesní smečka může vyběhnout i za hranice na návštěvu k našim slovenským bratrům. Behaj lesmi započne svou čtvrtou sezonu 27. dubna na krásném Devíne a bude pokračovat dalšími šesti závody, nebuď z toho jelen a Behaj lesmi!

Na všech závodech čeká lesní smečku kratší charitativní běh mezi čtyřmi až pěti kilometry. Účastí v závodu přispívají závodníci na konkrétní životní příběh, který stojí za to žít i podpořit. Takže ať už běháte jako jezevec nebo srnka, můžete lehce pomoci dobré věci. Veverky však povídaly, že členové lesní smečky mohou pomáhat i dalším způsobem. Stačí si nainstalovat aplikaci EPP Pomáhej pohybem od Skupiny ČEZ a za každý nasportovaný kilometr získáte body pro vybrané charitativní projekty.

Ačkoliv ceny rostou jako houby v lese, startovné na 10. sezonu Běhej lesy zůstává stejné. Již tradičně se prodává ve dvou vlnách, každý ale může využít o 25 % výhodnější startovné, pokud využije kartu Mastercard od ČSOB.

Ruch velkoměsta je na houby, vyrazte s námi do lesa! Uvidíme se na startovní čáře 10. lesní sezony na Běhej lesy Karlštejn už 20. dubna 2024! Registrovat se můžete ZDE.

www.raul.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.