Do aukce míří magické znovuobjevené dílo Toyen – Tajemství míst

Na setkání exkluzivně vystoupí režisérka Andrea Sedláčková, autorka úspěšného životopisu Toyen, kurátor Karel Srp, který připravil právě probíhající výstavu Toyen v Galerii výtvarného umění v Ostravě, a přední znalec surrealismu Josef Vojvodík, autor řady knih z dějin české avantgardy.

Z posudku Karla Srpa:

Toyen na prahu šedesátých let dospěla k jedněm z nejpůsobivějších obrazů svého pařížského období: vyznačovaly se promyšlenou světelnou režií, jedinečnou symbolikou, silnou emotivností. K jedněm z nejvýraznějších vůbec náleží obraz Tajemství míst, odehrávající se v noční atmosféře, z níž probleskují barvy, které do ní vnášejí světelné napětí. Obrazu vévodí jeden z nejkrásnějších a nejinspirativnějších motivů Toyen, srdce unášeného dravcem, který je tak ojedinělý, že v tak soustředěné podobě se v jejím díle objevuje jen na tomto obraze, stává se ideogramem, jenž by mohl zastoupit celou její tvorbu. Bílé srdce prosvětluje temnou scénu, vytváří její nosný znak, téměř jako by šlo o spojení, jež reaguje na souběžné úvahy André Bretona. Okřídlený dravec, unášející v pařátech srdce, se vznáší nad pozadím, z nějž pronikají výrazné barvy, jež se z levé na pravou stranu proměňují: tyrkysový kruh člení kříž, následovaný vertikálními, v sobě se zrcadlícími žlutozelenými, měkkými, poddajnými pásy, naznačujícími lidské tělo, po nichž následuje náznak jakýchsi zelených travin, za nimiž se skrývají červené signály, aby pravá část obrazu ozařovalo souhvězdí šesti bodů, vytvářejících další světelný zdroj. Celou temnou scénou prochází spleť tenkých, niťovitých linií, které do přízračné scény vnášejí pohyb. Obraz je tudíž postavený na několika vrstvách, které jsou vnitřně vzájemně propojené. Divák se ocitá v magickém prostředí, výrazně doléhajícího, nadskutečného světa, který v evropském surrealismu dokázala vytvořit jen Toyen. Jeho prvním a jediným majitelem byl Raymond Borde (1920-2004), spoluautor knih o filmu (mj. A Panorama of American Film Noir, 1955), který spolupracoval s Jean-Paul Sartrem během padesátých let a s André Bretonem na prahu šedesátých let.

Obraz byl poprvé vystavený na samostatné výstavě Toyen: Galerie Raymond Cordier, červen, 1962, č. k. 17. Byl publikovaný v časopise La Bréche č. 5, říjen 63, nestr. Obraz byl celou dobu v majetku Raymonda Borda, který jej získal prostřednictvím André Bretona přímo od Toyen.

Provenience:

Sbírka Raymonda Borda. Vystaveno: Toyen: Galerie Raymond Cordier, červen, 1962, č. k. 17. Publikováno: La Bréche č. 5, říjen 63, nestr.

Toto mimořádné znovuobjevené dílo světově uznávané představitelky surrealismu bude nabízeno ve Velké Sálové Aukci v Obecním domě v Praze již tuto neděli. Nenechte si ujít příležitost, prohlédnout si toto magické dílo buď na setkání a povídání ,,O ENIGMATIČNOSTI TOYEN“ nebo na samotné aukci. Těšíme se na milá setkání.

Velká sálová aukce

Obecní dům Praha

Neděle 28. dubna 2024, 13.00 hodin

O enigmatičnosti Toyen

Galerie European Arts

Středa 24. dubna 2024, 17.00 hodin

