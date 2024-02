Dodatečné prohlášení společnosti GEVORKYAN, a.s. v souvislosti s jejím vstupem na bratislavskou burzu cenných papírů

A v této souvislosti bychom se rádi vyhnuli situaci, kterou evokují některé názvy článků, že nás ke vstupu na burzu dotlačily banky na Slovensku. Skutečnost je taková, že to byly bankovní domy a leasingové společnosti, které podporovaly a financovaly rozvoj společnosti od prvních let až po vstup na burzu a financují ji dodnes.

Praxe financování je taková, že standardní bankovní financování je ideální pro provoz a růst společnosti běžným tempem. Pokud se však jedná o strategické dlouhodobé financování a růst firmy se pohybuje v desítkách procent ročně, ve světě, zejména v USA a západní Evropě, se více využívají peníze investorů (akcie, dluhopisy), neboť se jedná o strategický rozvoj firmy.

Abychom byli naprosto korektní, byly to právě financující banky, které nám vydaly dluhopisy, což je také druh investorského financování, a díky pozitivním zkušenostem s našimi dluhopisy řada investorů v následujících letech investovala i do našich akcií na burze. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali Slovenské sporiteľně, a.s., a jmenovitě pánům Peteru Krutilovi a Norbertu Hovančákovi, kteří pochopili náš příběh, podpořili nás a v roce 2016 Slovenská sporiteľna, a.s. se sídlem v Bratislavě zajistila naši emisi dluhopisů ve výši 10 mil. eur. Naše poděkování patří také UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., která rovněž zajistila emisi dluhopisů ve výši 10 milionů eur, a Komerční bance, a.s. v Praze za spuštění naší dosud největší emise dluhopisů ve výši 30 milionů eur.

Spolupráce s každou z těchto bank významně podpořila rozvoj našeho podnikání a byla neocenitelnou zkušeností v komunikaci s investory, což nám pomohlo i při vstupu na burzu.

Vezměte prosím na vědomí

Tento dokument v žádném případě nepředstavuje nabídku nebo výzvu k prodeji či nákupu cenných papírů. Informace obsažené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a doporučujeme vám, abyste se pro kontext a vysvětlení obrátili na níže uvedené zástupce společnosti GEVORKYAN, a.s. Veřejná nabídka akcií v České republice byla provedena na základě prospektu akcií vypracovaného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektech, který je k dispozici na internetových stránkách společnosti.

Společnost GEVORKYAN byla založena v roce 1996 a je celosvětovým technologickým lídrem v oblasti výroby kovových komponentů pomocí práškové metalurgie, slinování a vstřikování kovů. Společnost disponuje jedinečným know-how a špičkovým oddělením výzkumu a vývoje.