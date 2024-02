FläktGroup: Finanční výsledky za rok 2023 a prohlášení výkonného vedení společnosti

Společnost FläktGroup, lídr na trhu udržitelných řešení v oblasti vzduchotechniky, s potěšením zveřejňuje klíčové milníky roku 2023:

• Růst normalizované EBITDA o 41,2 % oproti loňskému roku

• Převod 82 % hotovosti a významné snížení čistého pákového efektu až 3krát

• Divize kritických aplikací zaznamenala další pokrok díky 136% příjmu objednávek oproti loňskému roku a stabilizaci změn poptávky v komerčním podnikání, což dohromady vyústilo ve velký objem zakázek, který poskytuje počáteční výhodu do roku 2024.

*definováno jako volný peněžní tok / nEBITDA; čistý pákový efekt definovaný jako čistý dluh / nEBITDA

Společnost FläktGroup, založená v říjnu 2016, vznikla fúzí dvou renomovaných společností se staletou historií: DencoHappel a Fläkt Woods, které vlastní evropský investor specializující se na střední segment trhu Triton.

"Loňský výkon společnosti FläktGroup nás velmi potěšil. Výsledky hovoří samy za sebe a jasně dokazují, že náš transformační program pokračuje dobře," komentuje Michael Gahleitner, spoluředitel sekce průmyslových technologií ve společnosti Triton. Pokračuje: "Také děkujeme Hubertu Mühlhäuserovi, který v polovině loňského roku nastoupil jako dočasný výkonný předseda představenstva, a za efektivní vedení v roce 2023, stejně jako celému výkonnému vedení společnosti FläktGroup za prosazení pozitivních změn a dosažení těchto vynikajících výsledků."

Generální ředitel (CEO) Trevor Young v čele společnosti FläktGroup

Po intenzivním hledání nového generálního ředitele, který by dokázal zajistit pokračování vedení transformace společnosti FläktGroup, a na základě dobrých výsledků za rok 2023 jsme se ztotožnili s tím, že Trevor Young převezme funkci generálního ředitele společnosti FläktGroup od 1. března 2024, kdy se Hubertus Mühlhäuser vrátí na svou původní nevýkonnou pozici předsedy výboru akcionářů.

Trevor pracuje ve společnosti FläktGroup již 12 roků na různých pozicích, poslední dobou byl obchodním ředitelem a ředitelem pro Jižní a Severní Ameriku, včetně SEMCO & Woods US, pobočky společnosti FläktGroup v USA. Trevor zná společnost, produkty a trhy do hloubky a již mnoho let vykazuje neustávající úspěchy. Je to skvělý vůdce, který žije našimi základními hodnotami a všechny zainteresované strany jej dobře přijímají. "Po dobrých výsledcích v posledních čtvrtletích, kterých jsme dosáhli i díky Trevorovu výraznému přispění ve funkci obchodního ředitele, jsme nadšeni, že Trevor přijal naši nabídku, aby přijal tuto pozici a vedl společnost společně s jejím výkonným vedením. Těším se na pokračování naší plodné spolupráce a všichni přejeme Trevorovi na jeho nové pozici hodně úspěchů a štěstí," vyjádřil se Hubertus Mühlhäuser.

"Je mi ctí a vyznamenáním, že jsem dostal příležitost vést společnost FläktGroup a pracovat s jejím talentovaným vedením. Společnost FläktGroup má silné základy a já se těším na další ziskový růst a budování naší společné budoucnosti," tvrdí Trevor Young.

Ředitel prodeje David (Dave) Dorney posiluje výkonné vedení společnosti

Spolu se jmenováním Trevora do funkce generálního ředitele je nám také potěšením jmenovat Davea Dorneyho novým obchodním ředitelem (CSO) společnosti FläktGroup. Dave nastoupil do společnosti FläktGroup 1. února 2024 a po předávacím období plně převezme od 1. března 2024 obchodní oddělení po Trevorovi.

Dave přichází do společnosti FläktGroup ze společnosti Johnson Controls, kde nastoupil v říjnu 2000 a zastával různé pozice, včetně viceprezidenta a generálního ředitele divize chlazení a vytápění pro EMEA. Na poslední pozici zodpovídal Dave za vedení místních poboček s více než 1500 zaměstnanci ve 14 zemích a za podporu růstu na klíčových vertikálních trzích Přírodních věd, Potravinářství a nápojů, Výroby a průmyslu a za rozvoj divize regionální udržitelnosti.

Daveův profil skvěle odpovídá vyhledávacím kritériím, která kladla důraz na velké zkušenosti a vztahy s průmyslem v oboru klimatizací, prokazatelné záznamy o práci v různých mezinárodních prostředích, porozumění řízení klíčových zákazníků a rozpoznání významu silných podnikatelských lídrů na trhu.

"Je mi potěšením přivítat Davea v našem týmu jako nového obchodního ředitele a svého přímého nástupce na pozici. Všichni se těšíme, že budeme těžit z jeho bohatých prodejních zkušeností a know-how z oboru," komentuje Trevor Young.

Výhled na rok 2024

Vedení společnosti FläktGroup se dívá na rok 2024 pozitivně. Očekáváme, že realizace našeho transformačního programu přinese pokračování zlepšování finančních výsledků. Očekáváme, že nejistotu na některých trzích u koncových zákazníků, ovlivněná vysokými úrokovými sazbami, vyváží silná poptávka po datových centrech a dalších oblastech kritických aplikací, což se projeví velmi velkým objemem objednávek a pokračujícím růstem v oblasti služeb.

O společnosti FläktGroup

Společnost FläktGroup, která patří do portfolia společnosti Triton a je lídr v oblasti vzduchotechniky, poskytuje nejlepší inovativní a energeticky účinná řešení ve své třídě. Ta zajišťují pohodlí, bezpečnost a výkon a zároveň snižují uhlíkovou stopu zákazníků. Prémiové značky FläktGroup ustanovují technologické standardy již více než 100 let a dokáží splnit nejnáročnější požadavky zákazníků. V Německu sídlící společnost FläktGroup zaměstnává více než 4000 zaměstnanců po celém světě a má výrobní závody v Evropě, Asii a USA.

Pro více informací se obraťte na: Tobias Ketterle; finanční ředitel; telefon: +49 2323 6236-144; Tobias.Ketterle@flaktgroup.com nebo Yvonne Comolli; personální ředitelka; telefon: +49 2323 6236-103; Yvonne.Comolli@flaktgroup.com

