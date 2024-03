Gorenje přináší už 74 let jednodušší život!

Dnes je Gorenje jedním z největších mezinárodních výrobců malých i velkých domácích spotřebičů s výjimečným designem a skvělými funkcemi, s nimiž je každodenní život příjemnější a méně komplikovaný.

Duben bude měsícem splněných přání

Gorenje slaví narozeniny 5. dubna. Narozeninová oslava však nebude trvat jen jeden jediný den. Na celý duben je připravená řada lákavých nabídek, s nimiž bude život jednodušší a každodenní úkoly, které život přináší, méně komplikované. Vlastně se tak mnohým splní dvě přání najednou – pořídí si skvělé spotřebiče výhodněji a naplní se i často opakované rčení, které možná doma slýcháte i vy: ono SE TO udělá. Protože někdo jiný se postará.

Vybrané spotřebiče bude možné pořídit až s 50% slevou – stačí sledovat nabídky na webu společnosti a nakoupit přes e-shop cz.gorenje.com. A protože oslavy by měly být bezproblémové, nákupy malých domácích spotřebičů přes e-shop společnosti budou s dopravou zdarma.

Narozeninová oslava s exkluzivními nabídkami půjde ještě dál – každý, kdo v narozeninovém měsíci nakoupí přes e-shop Gorenje, postoupí do slosování o dvojici lístků na zápas Česko-Portugalsko na ME ve fotbale EURO 2024. Jeden šťastlivec i s doprovodem tak bude moct vyrazit fandit na zápas, který se bude hrát v Lipsku 18.6.2024. I to zcela určitě dodá narozeninové oslavě tu správnou jiskru.

Gorenje znamená víc než spotřebiče: je součástí rodiny

Ať už je řeč o vestavných troubách OptiBake, myčkách UltraClean, chladničkách GardenFresh, nebo pračkách a sušičkách WaveActive, všechny mají jedno společné: inovativní technologie a skvěle vyladěné funkce, které zjednodušují každodenní rutinu. Proto se stávají spíš než spotřebiči spolehlivými členy rodiny, s nimiž SE TO udělá, ať už jde o jakýkoliv úkol.

Ohlédnutí zpět, pohled do budoucnosti i radost z EHF EURO 2024

Oslava narozenin není jen příležitostí se ohlédnout zpět na historii a dědictví značky, ale je to hlavně okamžik, kdy je potřeba hledět dopředu. Tím, co propojuje domovy napříč zeměmi, jsou i významné sportovní události. V letošním sportovním super roce je to nedávné ME v házené mužů EHF EURO 2024 a blížící se ME v házené žen Women’s EHF EURO 2024 – Gorenje je oficiálním partnerem obou vrcholných šampionátů. Kromě toho již Gorenje oznámilo podporu ME v házené žen i mužů v roce 2026. Sport podporuje Gorenje i lokálně – v ČR je například partnerem prestižního a dlouhodobě úspěšného házenkářského klubu DHC Slavia.

S jasnou vizí budoucnosti

Gorenje ví, že budoucnost patří inovacím, které se snadno a intuitivně používají, skvělému designu a konektivitě. A také projektům a aktivitám, které přispívají k utváření lepšího světa. Proto bude i nadále nabízet inteligentní domácí spotřebiče, které se jako spolehliví pomocníci hladce začlení do jakékoliv domácnosti. Stejně tak se bude zaměřovat na smysluplné aktivity a společensky odpovědné projekty, které život usnadňují, a to na mezinárodní i tuzemské úrovni. Příkladem může být nedávné propojení s neziskovou organizací Nedoklubko a s neonatologickými odděleními v Čechách a na Moravě. Protože na jednoduchosti záleží.

Více informací: cz.gorenje.com