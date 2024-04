Historický Tábor zahltily technologické inovace

Tábor 9. dubna 2024 (PROTEXT) - Jak ve skutečnosti vypadá pětikilogramová mince ve zlatě nebo futuristická kovárna? A s čím vůbec může lidstvu pomoci nová technologie zvaná nitridace? Odpovědi na tyto otázky přijel do Tábora veřejnosti představit další ročník putovní vzdělávací fotovýstavy Czech Industry Photo. Ta prostřednictvím velkoformátových obrazů odhaluje, co jedinečného vzniká ve firmách na území Čech, Moravy a Slezska z pohledu výzkumu, vývoje i kreativní produkce. Fyzicky na náměstí T.G. Masaryka, ale rovněž v online podobě, se mohou všichni příznivci inovací a umělecké fotografie seznámit s úspěchy českého průmyslu doma i ve světě. Skrytá zákoutí včetně zajímavých poznatků, které česká média sdílejí z industriálního prostředí pouze výjimečně, budou pro návštěvníky přístupná až do 25. dubna u Vyšší odborné školy.