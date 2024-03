Innophys zahajuje prodej asistenčních exoskeletů „Muscle Suit (R)" v České republice a na Slovensku

Innophys Co., Ltd. (dále jen „Innophys"), společnost založená na Tokyo University of Science (Tokijské vědecké univerzitě) a sídlící v Hačiódži v Tokiu, zahájila od 1. března 2024 prodej exoskeletů „Muscle Suit Every" a „Muscle Suit Soft-Power" v České republice a na Slovensku.

Fotografie: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202402297245/_prw_PI4fl_Y8uCs1Om.jpg

Oblek Muscle Suit byl uveden na další dva evropské trhy

Společnost Innophys v rámci své snahy o expanzi do zahraničí, zejména o posílení prodeje v zemích EU, nedávno zahájila prodej výrobku Muscle Suit (R) v České republice a na Slovensku. Poptávka ze strany zdejších uživatelů v průmyslu i ve zdravotnictví je značná a spolupráce společnosti Innophys s místními obchodními zástupci usnadní prosazení výrobku na trhu. S tímto rozšířením zahrnuje mezinárodní prodejní dosah společnosti již 19 zemí a regionů.

Zahraniční distributoři produktu Muscle Suit (R) se nacházejí v následujících zemích/regionech (k 31. lednu 2024):

- Asie: Čína, Jižní Korea, Tchaj-wan, Hongkong a Macao, Malajsie, Thajsko

- EU: Francie, Španělsko, Itálie, Německo, Polsko, Dánsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva

- Latinská Amerika: Mexiko

Zahraniční trh s asistenčními exoskelety přechází ze své zaváděcí fáze do fáze růstu, přičemž obzvláště vysoká poptávka se díky rostoucímu povědomí o ochraně zaměstnanců očekává v zemích EU. Společnost Innophys proto hodlá i v budoucnu pokračovat v obchodní expanzi do zemí EU.

Oficiální globální webové stránky obleku Muscle Suit (R):

Muscle Suit Every: https://innophys.net/musclesuit/

Muscle Suit Soft-Power: https://innophys.net/musclesuit/soft_power/

Informace o zahraničních distributorech: https://innophys.net/musclesuit/distributors-and-retailers/

Muscle Suit Every

Fotografie: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202402297245/_prw_PI5fl_hacnt17C.jpg

Muscle Suit Every je exoskelet navržený tak, aby snižoval zátěž dolní části zad při úkonech, jako je udržování mírného předklonu nebo zvedání těžkých předmětů. Oblek je lehký – při maximální asistenční síle 25,5 kgf váží pouhých 3,8 kg. Funguje bez elektrické energie a k asistenci využívá pneumatické umělé svaly, takže je vhodný pro nejrůznější pracovní prostředí, včetně výroby, zemědělství, pečovatelství, logistiky či stavebnictví.

K říjnu 2022 překonala řada Muscle Suit (R) celkový počet 25.000 kusů dodaných do celého světa. To představuje světový rekord* v globálním objemu dodávek asistenčních exoskeletových obleků využívajících umělé svaly (*podle výzkumu společnosti Innophys).

Muscle Suit Soft-Power

Fotografie: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202402297245/_prw_PI6fl_W7TTz06A.jpg

Začleněním asistenční technologie umělých svalů využívaných v řadě Muscle Suit (R) do zadní části podpůrného obleku dosahuje ve své kategorii špičkových asistenčních výsledků.

S tělem nositele je v kontaktu pouze malá plocha obleku, takže nezpůsobuje přehřívání a lze jej pohodlně nosit dokonce i v létě. Podporu lze snadno zapínat a vypínat pomocí ramenní přezky, což umožňuje během nošení i řídit. Výsledkem je minimální únava i při celodenním nepřetržitém nošení obleku.

KONTAKT: (Paní) YAJI YU, Innophys Co., Ltd., Oddělení mezinárodního obchodu, Tel. (Mobil): +81-90-2903-2937, E-mail: u-gakishi@innophys.jp