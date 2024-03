Kalifornie – stát zlata, vizionářů a kreativity

Západ Spojených států amerických je jako region třetí největší ekonomikou na světě s HDP přibližně ve výši Japonska. Kalifornie, pokud by byla samostatným státem, by mohla zaujmout místo páté největší ekonomiky světa. S více než 39 miliony obyvatel je nejlidnatějším státem USA a současně jejich největší ekonomikou. Český export do Kalifornie přitom za poslední tři roky vzrostl o třetinu, a tak se tento stát stal stejně významným dovozcem našeho zboží jako například Brazílie nebo Kanada. Proto se první letošní TRADE NEWS zaměřilo právě na něj.

Kalifornské vydání uvádí velvyslanec USA v České republice Bijan Sabet. V exkluzivním rozhovoru pod titulkem Čeští podnikatelé objevují Kalifornii / Czech entrepreneurs are exploring California | iTradeNews.cz zdůrazňuje mimo jiné sílu a různorodost kalifornské ekonomiky, která má českým podnikům hodně co nabídnout. A říká, že obchodní oddělení velvyslanectví USA je připraveno je na cestě k hledání amerických partnerů podpořit.

Generální konzul ČR v Los Angeles Jaroslav Olša dodává, že Kdo dřív přijde, získá výhodu. Na konci letošních Olympijských her v Paříži totiž převezme olympijskou vlajku primátorka Los Angeles, neboť další letní olympiáda se bude konat právě v Kalifornii. Na rostoucí příležitosti a zapojení českých firem se konzulát připravuje už nyní, například vybudoval nový multifunkční prezentační prostor a také stojí u zrodu Česko-kalifornské obchodní komory, která by měla zahájit činnost letos na jaře. Česko-kalifornská obchodní komora bude pomáhat českým podnikatelům na západním pobřeží USA | iTradeNews.cz

O své zkušenosti z podnikání (nejen) v Kalifornii se podělí představitelé úspěšných českých společností napříč obory: zakladatel a spolumajitel Czech Games Edition Petr Murmak v článku V Česku máme světové šampiony na deskové hry! Po úspěších v Německu okouzlili (nejen) Ameriku | iTradeNews.cz , spoluzakladatel společnosti STRV a lídr projektu MindZero David Semerád, zakladatel společnosti Filuta AI Filip Dvořák nebo národní filmová komisařka Pavlína Žipková pod titulkem České stopy v amerických filmech aneb Proč má Hollywood rád Česko | iTradeNews.cz .

V pravidelné rubrice Profiliga představí svou úspěšnou podnikatelskou vizi také výhradní majitel holdingu BR Group Rudolf Bochenek. Mimo jiné se zmiňuje o zkušenosti se strategií ESG, kterou se rozhodl řešit ve spolupráci s Komerční bankou. A pozitivní pohled na podnikání, které stojí na respektu k zaměstnancům, prezentuje ředitelka české velkoobchodní společnosti EURO NÁŘADÍ Martina Pěčková.

V čísle najdete bohaté infografiky včetně množství ekonomických informací, srovnání, příležitostí a trendů.

TRADE NEWS vydává od roku 2012 agentura ANTECOM jako magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Je distribuován bezúplatně přímo k manažerům firem s rozhodující pravomocí. Zdaleka se nejedná pouze o členy AMSP ČR, ale také o další společnosti a instituce. První letošní číslo vyšlo na 76 stranách auditovaným nákladem 7000 výtisků.

Online si ho přečtete zde: www.itradenews.cz. U nás se za stahování neplatí.

