Kdy se zraníme a kdy onemocníme? Data pojišťoven napovědí

Nízký průměrný věk sjednání životního pojištění má své zdůvodnění: „Mají na to vliv především děti do 4 let, které pojišťují rodiče, často jako další osobu na smlouvě. Ukazuje to, že Češi chápou význam životního pojištění jako záchranné sítě před finančními následky výpadky příjmu. A k těm s takto malými dětmi dochází opravdu často,“ vysvětluje výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Právě děti mladší 4 let mají nejvyšší riziko hospitalizace ze všech dětí. Jejich rodiče pojištěním ochrání rodinný rozpočet před nenadálými výdaji spojenými s onemocněním.

Malé děti a seniory trápí nemoci, teenagery úrazy

U předškolních dětí a dětí na prvním stupni základní školy se ukazuje vyšší podíl nemocí než u starších dětí. Podíl nemocí na celkovém počtu pojistných událostí roste zase po 25. roku života a s rostoucím věkem pak strmě stoupá. „S ohledem na demografické prognózy očekáváme růst pojistných událostí souvisejících s neschopností se o sebe postarat. Nesoběstačnost je ostatně dlouhodobě největší obavou Čechů. A pojišťovny na ni již reagují vytvořením speciálního pojištění dlouhodobé péče,“ vysvětluje Jan Matoušek.

Všechny věkové kategorie jsou přesto nejvíce ohroženy úrazy. „Ty nejvíce rostou ve věkové skupině nad 10 let. Úplně nejvíce pojistných událostí evidujeme během 12. a 14. roku člověka. Úrazy představují až 99 % všech pojistných událostí v tomto věku,“ upřesňuje Petr Jedlička, analytik České asociace pojišťoven.

Statisíce událostí každý rok

Každý rok řeší pojišťovny v Česku statisíce pojistných událostí na životním pojištění. Jen v loňském roce bylo hlášeno přes 418 tisíc úrazů, invalidit, závažných onemocnění, či dokonce úmrtí, za které pojišťovny klientům poslaly bezmála 10 miliard korun.

Nejčastěji se jednalo právě o úrazy, kterých bylo v roce 2023 něco málo přes 386 tisíc a pojišťovny za ně vyplatily 5,9 miliardy korun. Druhá nejčastější událost se vázala k invaliditě a vážným nemocem – takových událostí bylo téměř 24 tisíc. Za ty pojišťovny vyplatily přibližně 2,6 miliardy korun. Pojistných plnění spojených s úmrtím klienta pojišťovny evidují za loňský rok přes 8 tisíc s celkovou výplatou ve výši 1,4 miliardy korun.