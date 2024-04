Kopřivnická Tatra získala dotaci na vývoj nákladního bateriového elektromobilu

Na projektu bateriového elektromobilu Tatra Trucks spolupracuje se společností Devinn a českou pobočkou nadnárodní korporace společnosti Eaton. Prototyp vozidla s plně elektrickým bateriovým systémem pohonu s vícestupňovou převodovkou Eaton vznikne na bázi nejnovější třetí generace modelové řady Tatra Force, která byla poprvé představena veřejnosti v polovině minulého roku.

Vývoj vozidla plně zapadá do strategie vedení společnosti Tatra Trucks v oblasti vývoje vozidel s nízkoemisními systémy pohonu, tedy bateriových a s vodíkovými palivovými články, případně jejich kombinací, včetně doplnění o systém tzv. prodlužovače dojezdu (range extender). Jednotlivé projekty jsou pečlivě naplánovány a časově koordinovány s ohledem na mezinárodní legislativní pravidla, ale i na budoucí požadavky zákazníků.

„Na očekávaný přechod určité části zákazníků v segmentu těžkých nákladních vozidel na tzv. e-mobilitu bude naše společnost rozhodně připravena. Velmi usilovně pracujeme na projektech, které přinesou vozy, jež budou splňovat nadcházející přísné legislativní normy a také stále se zvyšující požadavky zákazníků,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Tatra Trucks Lukáš Andrýsek. V současné době například v kopřivnické automobilce probíhá náročný testovací program ověřující provozní a technické parametry vozidla Tatra Force e-Drive FCEV s elektrickým trakčním motorem v kombinaci s vodíkovými palivovými články. Další projekty v oblasti alternativních pohonů budou následovat v letošním roce.

Zavádění alternativních pohonů do vozidel segmentu těžké nákladní dopravy úzce souvisí s dekarbonizací, resp. snižováním tzv. uhlíkové stopy. Tatra Trucks jako jediný český výrobce těžkých nákladních vozidel bere tuto skutečnost velmi vážně a chce přispět svým dílem do technologického vývoje v České republice s tímto trendem souvisejícím. Management Tatry si je vědom toho, že moderní technologie a špičková kvalita vozů Tatra jsou podmínkou konkurenceschopnosti automobilky na trhu, a zároveň vnímá její společenskou odpovědnost v oblasti snižování dopadů automobilové dopravy na životní prostředí.

„Z hlediska primárního určení našich těžkých nákladních vozidel provádíme výzkum a vývoj alternativních pohonů daleko za hranicemi standardního přístupu u ostatních výrobců nákladních vozidel, ale i dodavatelů příslušné techniky a příslušenství. Naše vozidla se totiž často pohybují v těžkém terénu, mnohdy za složitých klimatických, teplotních a prašných podmínek, přičemž musejí překonávat terénní překážky, které znamenají poměrně velké podélné i příčné náklony a strmá stoupání. Na vývoji jednotlivých agregátů alternativních hnacích traktů spolupracujeme jak s akademickou, tak výzkumnou sférou a celou řadou českých a mezinárodních institucí,“ uvedl k problematice alternativních pohonů Radomír Smolka, člen představenstva automobilky Tatra Trucks, zodpovědný za vývojové projekty.

O Tatra Trucks a.s.

Akciová společnost Tatra Trucks převzala v roce 2013 světoznámou značku a kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Velmi důležité jsou domácí trhy v Česku a na Slovensku, velká část produkce automobilky je určena na export do desítek zemí světa. Automobilka Tatra Trucks a.s. zaměstnává více než 1400 lidí a dalších více než 700 pracuje v dceřiném podniku Tatra Metalurgie a.s. zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství. Akcionáři automobilky Tatra Trucks jsou průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group a strojírenská skupina Promet Group.

