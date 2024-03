LVHF 2024: Hudební alchymie zednářské zahrady

9. ročník LVHF bude uměleckým dílem hudebních a zednářských idejí

Koncerty klasické hudby, jejichž program definuje vzájemnost hudebního bohatství a zednářské symboliky – takové aranžmá chystá LVHF 2024. Jeho publikum bude zasvěceno do tajů hudby a hudebních příběhů na jejím pozadí, a to od úvodního Prologu na zámku Moravský Krumlov přes zahájení vedené PKF – Prague Philharmonia a smyčcem houslového virtuosa světového formátu Maxima Vengerova po závěrečný galakoncert na zámku Valtice. Termíny pro objevování nových hudebních sfér jsou naplánované od 14. září do 12. října 2024 v lokacích Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě. Portál pro nákup vstupenek otevřen.

„Svobodné zednářství symbolizuje mystiku, umění a vědu. Pro devátý ročník LVHF jsme hledali téma silně ikonické a přitom nosné v hudební inspiraci. Vybídla nás k němu zednářská zahrada zámku Lednice, jež je na jednu stranu přístupná každému, na druhou stranu jen tomu, kdo se o toto místo zámeckého parku zajímá,“ uvádí Jiří Partyka, ředitel LVHF, první motivace nové dramaturgie Lednicko-valtického hudebního festivalu 2024.

Opus velmistrovský

Na zednářské tematice se ponese aranžmá každého z koncertů LVHF 2024. V Prologu ho reprezentuje místo konání, Moravský Krumlov, sídlo člena zednářské lóže Karla Josefa z Lichtenštejna. Posluchače na zámek zvou Martinů Voices spolu s Benda Quartet, aby je společně přenesli do nových hudebních dimenzí v těsné blízkosti Slovanské epopeje velmistra Alfonse Muchy.

„Téma LVHF 2024 se intenzivně odráží i v programu slavnostního zahajovacího koncertu. Jeden z nejlepších světových houslistů, Maxim Vengerov, a s ním PKF – Prague Philharmonia, provedou houslové koncerty W. A. Mozarta, skladatele také silně spojeného se zednářstvím,“ představuje Jiří Partyka a upřesňuje zahajovací hudební delikatesu v jízdárně zámku Valtice: „Kromě Mozartových skladeb bude uvedena Sinfonia in G Carla Friedricha Abela, zednáře a komorního hudebníka britské královny Charlotty, objevená v katalogu Valtického hudebního archivu.“ Lednicko-valtický festival pravidelně čerpá z této historické hudební sbírky, díky čemuž toto neobvyklé dědictví jižní Moravy obohacuje naši moderní přítomnost.

V dramaturgii každého z koncertů LVHF 2024 můžete sledovat linku zednářského námětu či symboliky, závěrečný galakoncert bude navíc tematicky posílen výročím 20 let vstupu ČR do EU. Lednicko-valtický hudební festival připomene událost moderní historie našeho státu prostřednictvím evropské hymny v její původní podobě jako součást 9. symfonie Ludwiga van Beethovena.

Hudební delikatesy na místech svatých, zámeckých i božských

Genius loci Lednicko-valtického areálu spoluvytváří atmosféru festivalu od jeho počátku. Festival je tak přímo napojený na tradice lichtenštejnského panství, jehož představitelé vždy na podzim pořádali honitby a evropskou šlechtu zvali i na hudební zážitky. Letošní ročník vás pozve nejen na zmíněný Moravský Krumlov, který je novou lokací LVHF, ale i do nově zrekonstruovaného Zámečku Lány. Ten se nachází nedaleko zámečku Pohansko a uskuteční se v něm jedna z doprovodných přednášek. Další koncerty se odehrají v již zavedených místech, jakými jsou jízdárna zámku Valtice, barokní valtické divadlo, Dianin chrám (známý též jako Rendez-vous), zámek Mikulov, jízdárna zámku Lednice a též Kostel Sv. Jakuba Staršího v Lednici.

Na LVHF 2024 přijala pozvání řada souborů, kromě zmíněných vystoupí Collegium Marianum, Alinde quintet, Clarimonia Ensemble, Bratislava Hot Serenaders & Serenaders Sisters (SK), Musica Florea, Janáčkova filharmonie Ostrava, Filharmonie Brno a Pěvecký sbor Gaudeamus Brno.

Umělecké obsazení jednotlivých koncertů je vedené výběrem a citem uměleckého ředitele LVHF, Jiřího Partyky. O neobvyklé zážitky v lokacích Lednicko-valtického areálu se postarají Maxim Vengerov (housle), Jana Semerádová (barokní flétna), Josef Špaček (housle), Miroslav Sekera (klavír), Irvin Venyš (klarinet), Jan Šťastný (vypravěč), Martina Masaryková (soprán), Veronika Rovná (soprán), Veronika Hajnová (mezzosoprán), Richard Samek (tenor) a Roman Janál (baryton).

Symbolika zednářské humanity, intelektu a citu

„Hudba a zednářství mají pro mne podobnou a silnou hodnotovou povahu. Jde o zaměření pozornosti na tento svět, pravdivost a snahu o etickou a morální kvalitu člověka, o zdokonalení sebe samého,“ předesílá Partyka a doplňuje, kde ještě se zednářská tematika v hudebním programu zrcadlí: „Uvedeme například skladbu významného pruského panovníka Friedricha II. Velikého a spolu s ní i díla jeho současníků zednářů J. G. Grauna, C. Ph. E. Bacha či C. F. Abela. Lednická jízdárna bude rezonovat skladbami zednářských skladatelů Jeana Sibelia a Franze Liszta. Večer plný zednářských skladeb a novodobých premiér se odehraje v barokním valtickém divadle.“

Za vyzdvihnutí stojí šestý koncert LVHF 2024, jehož program vymaní festivalovou atmosféru z klasického proudu. Své návštěvníky přenese do 20. století, do doby, kdy je z USA do Evropy importována Sweet and Dance Music. Pocta Duku Ellingtonovi, americkému jazzovému mágu a zároveň zednáři, v autentické interpretaci Bratislava Hot Serenaders se odehraje na zámku Mikulov.

Co dělat před koncertním večerem

Zatímco večery patří koncertům, dobu od úsvitu do soumraku zpestřuje návštěvníkům LVHF a turistům na jižní Moravě doprovodný festivalový program. Naplánované jsou dětské edukační koncerty pro I. a II. stupeň ZŠ jižní Moravy, výstava, hudebně výtvarné dílny a dvě odborné přednášky. Během první odhalí doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., krajinářský architekt a pedagog, tajemství lednického parku a jeho zednářské zahrady, během druhé se od prof. PhDr. MgA. Miloše Štědroně, CSc., hudebního skladatele, vědce a pedagoga, dozvíme více o zednářích a osvícenství v období klasicismu.

Notový zápis zeleného ticha

Genius hudby je stále mezi námi. Během festivalových dní si přijďte vychutnat i jeho nejpůvodnější tvorbu. Pozemský sál zednářské zahrady v parku zámku Lednice má pro vás místa k sezení i ke stání. Najdete je poblíž běžně známého procházkového okruhu vedoucího kolem zámeckého rybníku k minaretu. I když je zachováno pouhé torzo zahrady, jde o místo se silným příběhem. Zahrada vznikla mezi lety 1791–1799 na základě barokní kompozice, kdy zde stromy (jírovec maďal) a květiny tvořily geometrické obrazce a ve středu místa, kde se sbíhalo osm os, stával Sluneční chrám. Zednářská zahrada v Lednici je tichý vzkaz předků napsaný zelení. Lednicko-valtický hudební festival je pak jeho hudebním sourozencem.

Generální partner 9. ročníku LVHF: ZFP Group, a.s.

Festival se koná za podpory Ministerstva kultury České republiky a Jihomoravského kraje

Nechte se okouzlit hudební alchymií zednářské zahrady.

Prodej vstupenek zahájen. Portál www.lvhf.cz otevřen.

9. ročník LVHF

Termín: 14. září – 12. října 2024

Lokace: Lednicko-valtický areál, Mikulov, Břeclav, Moravský Krumlov

Slogan 2024: Hudební alchymie zednářské zahrady

Téma: Zednářský odkaz v hudbě, 20. výročí vstupu ČR do EU

LVHF 2024 otevře: PKF– Prague Philharmonia a houslový virtuos Maxim Vengerov v jízdárně zámku Valtice

Nákup vstupenek: Přímo ze stránek www.lvhf.cz v propojené službě https://goout.net/cs

Prodejní místa: Břeclav CK Travel Club, TIC Lednice, TIC Mikulov, TIC Valtice

Prodejní místa GoOut (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň)

Program LVHF 2024

Prolog LVHF 2024

14. září 2024 | 19:00 | Zámek Moravský Krumlov

Martinů Voices

Lukáš Vasílek, sbormistr

Benda Quartet

Anotace:

Martinů Voices spolu s Benda Quartet vás zvou na začátek letošního ročníku Lednicko-valtického hudebního festivalu (LVHF) do sídla člena zednářské lóže Karla Josefa z Lichtenštejna. Společně vás přenesou do nových hudebních dimenzí v těsné blízkosti Slovanské epopeje velmistra Alfonse Muchy.

1. koncert

Slavnostní zahájení LVHF 2024

28. září 2024 | 19:00 | Jízdárna zámku Valtice

PKF – Prague Philharmonia

Vojtěch Spurný, dirigent

Maxim Vengerov, housle

Anotace:

Jeden z nejlepších světových houslistů, Maxim Vengerov, provede houslové koncerty W. A. Mozarta. Kromě toho bude uvedena Sinfonia in G Carla Friedricha Abela, zednáře a komorního hudebníka britské královny Charlotty, objevená v katalogu valtického hudebního archivu.

2. koncert

Rendez-vous s králem

29. září 2024 | 16:00 | Rendez-vous Dianin chrám

Collegium Marianum & Jana Semerádová

Jana Semerádová, barokní flétna

Lenka Torgersen, barokní housle

Hana Fleková, barokní violoncello

Filip Hrubý, cembalo

Anotace:

Skladba významného pruského panovníka Friedricha II. Velikého po boku jeho současníků zednářů J. G. Grauna, C. Ph. E. Bacha či C. F. Abela v podání Collegium Mariannum a Jany Semerádové.

3. koncert

Česká hudba bez hranic

4. října 2024 | 18:00 | Zámeček Pohansko

Alinde quintet

Anna Talácková, flétna

Barbora Trnčíková, hoboj

David Šimeček, klarinet

Kryštof Koska, lesní roh

Petr Sedlák, fagot

Anotace:

Alinde quintet rozezní zámeček Pohansko zahraničními inspiracemi: Francií ovlivněným Antonínem Rejchou, Antonínem Dvořákem a jeho pobytem v Americe a návštěvou Anglie Johanna Nepomuka Hummela. Ale také hymnou Spojeného království, jejíž melodie se knížeti Aloisi líbila natolik, že ji nyní používá i celé Lichtenštejnsko.

4. koncert

Na hudebních křídlech Sibelia

5. října 2024 | 19:00 | Jízdárna zámku Lednice

Josef Špaček, housle

Miroslav Sekera, klavír

Anotace:

Josef Špaček a Miroslav Sekera rozezní lednickou jízdárnu skladbami nejen zednářských skladatelů Jeana Sibelia a Franze Liszta, ale také L. van Beethovena a Bedřicha Smetany.

6. koncert

Kouzelné basetové rohy

6. října 2024 | 18:00 | Kostel sv. Jakuba Staršího Lednice

Irvin Venyš a Clarimonia Ensemble

Jan Šťastný, vypravěč

Bernhard Koesling, text

Jakub Korčák, režie

Anotace:

Clarimonia Ensemble a Jan Šťastný představí kouzelné spojení dvou klarinetů, tří basetových rohů a skladeb W. A. Mozarta.

7. koncert

Sweet Jazz o' Time – Pocta Duke Ellingtonovi

9. října 2024 | 19:00 | Zámek Mikulov

Bratislava Hot Serenaders & Serenaders Sisters

Juraj Bartoš, umělecký vedoucí a trubka

Anotace:

Sweet and Dance Music – tak je nazývaná hudba, která přišla ve 20. letech minulého století do Evropy z USA. Přijďte si poslechnout skladby (nejen) jejího předního představitele a zednáře Duke Ellingtona na mikulovský zámek v autentické interpretaci Bratislava Hot Serenaders.

8. koncert

Symfonie zednářů

11. října 2024 | 19:00 | Zámecké divadlo Valtice

Musica Florea

Marek Štryncl, umělecký vedoucí

Martina Masaryková, soprán

Anotace:

Musica Florea a Martina Masaryková uvedou večer plný zednářských skladeb a novodobých premiér – předehru k opeře Osiris, čerpající ze staroegyptské mytologie, a Offertorium J. G. Naumanna pocházející z valtické hudební sbírky, Symfonie zednářů od J. D. Hollanda či úryvek z Kouzelné flétny W. A. Mozarta.

9. koncert

Závěrečný galakoncert LVHF 2024

k výročí 20. let vstupu České republiky do EU

12. října 2024 | 19:00 | Jízdárna zámku Valtice

Janáčkova filharmonie Ostrava

Valentin Uryupin, dirigent

Pěvecký sbor Gaudeamus Brno

Daša Karasová, sbormistryně

Veronika Rovná, soprán

Veronika Hajnová, mezzosoprán

Richard Samek, tenor

Roman Janál, baryton

Anotace:

Posledních 20 let historie České republiky bylo spjato s jejím členstvím v Evropské unii. Pojďme oslavit toto výročí evropskou hymnou v její původní podobě jako součást 9. symfonie Ludwiga van Beethovena.

Doprovodný program LVHF 2024

Edukační koncert pro ZŠ Valtice, Lednice, Břeclav a Mikulov

24. září 2024 | 10:00 a 12:00 | Jízdárna zámku Valtice

Výchovný koncert pro děti I. a II. stupně ZŠ.

Filharmonie Brno

Kristýna Drášilová a Vítězslav Mikeš, moderace

Patrik Červák, dirigent

Jak to vlastně funguje v orchestru, jak důležitý je dirigent a jde vůbec hrát bez not? Vše se dozvíme na interaktivním koncertě pro děti, na kterém se zaposloucháme hlavně do významných děl českých hudebních skladatelů, jejichž jména jsou spojena s právě probíhajícím slavnostním Rokem české hudby. Těšit se můžete nejen na zvuk velkého symfonického orchestru Filharmonie Brno, ale i na spoustu hudební zábavy, aktivní poslech a společný velkolepý závěr jak hudebníků, tak malých posluchačů.

Děti ZŠ Lednice budou přivezeny do Valtic a zpět speciálně vypraveným historickým vlakem ČD. Pro děti ZŠ je vstup zdarma.

Edukační program pro ZŠ Lednice

1. října 2024 | 09:00 | Park zámku Lednice

Spolupráce LVHF s únikovou hrou "Klatba zednářova".

Děti devátých tříd budou řešit záhady a plnit úkoly provázené klasickou hudbou a tajemstvími hudebních nástrojů.

Hudebně-výtvarné dílny pro ZŠ Valtice

2. října 2024 | 14:00-16:00 | Galerie Korek

Kreativní výtvarné dílny v návaznosti na hudební téma vedené výtvarnicí Veronikou Remak pro mladší děti ZŠ Valtice (3. třída).

Děti budou seznámeny s tvorbou nejvýznamnější osobnosti české výtvarné scény – Alfonse Muchy. Výtvarnice Veronika Remak vybere z jeho uměleckého období jednu z technik, kterou mistr tvořil a do které bravurně zakomponoval mnoho skrytých symbolů, jakými jsou například ruka Fátimy, lotosový květ nebo růžový kříž. Děti si na jednotlivých symbolech osvojí výtvarnou techniku za poslechu skladeb současníků Alfonse Muchy Claude Debussyho a Jeana Sibelia.

Výsledkem kreativní dílny bude akrylový obraz inspirovaný Muchovou tvorbou.

Hudebně-výtvarné dílny pro ZŠ Lednice

3. října 2024 | 14:00-16:00 | Zámek Lednice – východní rizolit

Kreativní výtvarné dílny v návaznosti na hudební téma vedené výtvarnicí Zdeňkou Benešovou pro starší děti ZŠ Lednice (7. třída).

Děti budou pod vedením výtvarnice Zdeňky Benešové získávat dovednosti v technice linorytu a následném tisku a malbě na textil (textilní taška). Téma dílny úzce souvisí s dramaturgií 9. ročníku a zaměřuje se především na motiv hvězdy (hvězdy na vlajce EU) a skladatele L. van Beethovena. Beethoven vytvořil významné hudební dílo – Symfonii č. 9 „S ódou na radost“, která zazní na závěrečném koncertu LVHF a jejíž část se stala hymnou EU. Děti budou tvořit při poslechu této symfonie.

Výsledkem dílny bude portrétní malba a dále textilní taška s originálním potiskem v podobě portrétu L. van Beethovena, který bude zdobený hvězdami.

Přednáška: Tajemství lednického parku – zednářská zahrada

3. října 2024 | 17:00 | Rytířský sál a zahrada Zámku Lednice

Přednášející: doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., krajinářský architekt a pedagog

Přednáška doc. Krejčiříka přiblíží nejen historický vývoj osvícenských zahrad v zahraničí, počínaje přísnými geometrickými útvary a konče krajinářských parkem, ale zaměří se primárně na Lednicko-valtický areál a park rozprostírající se kolem lednického zámku. Právě zde vznikla krajinářská zahrada s geometrickými tvary symbolizujícími zednářské nářadí, úchvatná stezka představující cestu poznání a další prvky související se zednářskou tematikou. A ač tyto prvky již většinou podlehly zubu času, stále je možné zahlédnout jejich pozůstatky, a právě ty se stanou cílem procházky navazující na přednášku.

Přednáška: Zednáři a osvícenství v období klasicismu

4. října 2024 | 15:00 | Zámeček Lány

Přednášející: prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc., hudební skladatel, hudební vědec a pedagog

Přednáška s řadou hudebních ukázek chce přiblížit vliv zednářství na kulturu a zejména hudbu na Moravě během josefinismu a v době napoleonských válek. Budeme sledovat i doznívání těchto otázek v době biedermeieru a za metternichovského absolutismu. Vycházíme z badatelských výsledků Josefa Haubelta a Jiřího Kroupy. Především se jedná o Haubeltovo České osvícenství (Svoboda, Praha 1986) a Wolfgang Amadeus Mozart v jasu svobodného zednářství (Slávy dcera, Praha 2006) a Kroupovu monografii Alchymie štěstí: Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770–1810 (ERA, Brno 2006).

Budeme sledovat průnik svobodného zednářství především do hudby – a to prizmatem nejvýznamnějších představitelů W. A. Mozarta, A. Salieriho a P. Vranického. Povšimneme si vlivu zednářství u Lichtenštejnů a u Haugwitzů na základě hudebních materiálů, které byly vesměs popsány a objevovány až od 70. let 20. století. Součástí přednášky je řada hudebních ukázek, které doloží jednotlivé situace.

Přednáška usiluje o postižení specifické situace a vlivu zednářství na Moravě a pokouší se popsat a zachytit odlišnost průběhu tohoto procesu od situace v Čechách.

Výstava: Repatriation/Návrat

28. září 2024 – 16. března 2025 | Havlíčkova vila, Břeclav-Poštorná

Umělec: Noah Breuer

Noah Breuer je americký umělec původem z Berkeley v Kalifornii. Ve své tvůrčí činnosti se zabývá tématem rodiny, identity, tradice, práce a diaspory. V Havlíčkově vile uvidíte projekt, který shrnuje autorovo bádání v oblasti textilního designu a textilních společností v Čechách a na Moravě na počátku dvacátého století. Případovou studií mu byla textilní tiskárna Karel Breuer a synové (Carl Breuer & Sons; CB&S), založená jeho židovskými předky roku 1897 ve Dvoře Králové nad Labem a v roce 1939 zabavená nacisty. S odkazem na svoji rodinu, z níž většina byla poslána do koncentračních táborů, odkud se nikdy nevrátili, Breuerova první samostatná výstava v Evropě představuje určitý návrat jeho vizuálních zdrojů ze Spojených států amerických do jejich české vlasti.

Expozice ukáže původní, ale i nově pojaté moderní ornamentální motivy formou tisku na rozličných uměleckých médiích – od skla přes textil nebo dřevo po papír. K tomu ve spolupráci s nadačním fondem Moravská krása vznikne ryze moravsky pojatá kolekce, jež bude na výstavě rovněž uvedena.

