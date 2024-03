Síť očních optik Fokus děkuje učitelům. Do konce dubna jim poskytne měření zraku zdarma

„Práce s digitálními tabulemi či počítačem se podepisuje i na zdraví učitelů. Zejména zrak mohl za poslední roky neustálým sledováním monitoru utrpět nejvíce,” vysvětluje Martin Slaný, optik a odborný garant sítě FOKUS Optik. Právě z tohoto důvodu se v optice FOKUS rozhodli, že pedagogům i jejich nepedagogickým kolegům připraví překvapení. Až do konce dubna si proto v souvislosti s Dnem učitelů (28. březen) mohou nechat kdekoli po celé České republice zdarma vyšetřit zrak.

„Pedagogové by obzvláště měli dbát na prevenci, protože už základní vyšetření zraku od optometristy dokáže odhalit množství poměrně častých očních vad, jako je krátkozrakost, dalekozrakost či astigmatismus. U mladých osob se doporučuje kontrola každé dva až tři roky, u lidí nad 40 let by měly být návštěvy frekventovanější,“ uvedl Martin Slaný a dále dodal: „Z našich dlouhodobých zkušeností víme, že až každý třetí učitel, kterému jsme v minulosti měřili zrak, používal nesprávnou nebo žádnou dioptrickou pomůcku, přestože měl. To může vést nejen k permanentnímu zhoršení zraku, ale také například nepříjemným bolestem hlavy či pálení nebo svědění očí.“

Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení se mohou objednat přes internetovou stránku fokusoptik.cz, telefonicky nebo přímo na optice. Na místě mají učitelé navíc možnost si brýle rovnou vyzkoušet a objednat. I v tomto případě s výběrem správného rámu a brýlových čoček vždy rádi poradí odborníci oční optiky FOKUS.