„Ševci nemaj co žrát. Footshop je shit!!!“ Hádka o boty zrcadlí trend

.Tuzemské sociální sítě v posledních dnech žily z aféry, kterou vyvolala nedávno posprejovaná výloha českého streetwearového obchodu Footshop v centru Prahy. Na oficiálním instagramovém účtu značky se totiž objevila fotka výlohy prodejny v centru metropole, konkrétně v ulici Na Příkopě, která byla z poloviny pomalovaná nápisem: „Ševci nemaj co žrát. Footshop je shit!!!“

Na celou věc tehdy obratem reagoval zastánce tuzemské ševcoviny a šéf tuzemské značky Botas, kterou téměř přesně před rokem převzaly jeho zlínské Vasky, Václav Staněk. Na svůj účet na sociální síti LinkedIn napsal příspěvek o tom, že s aktem sice nesouhlasí, ale že by se Footshop klidně mohl více zaměřit právě na výrobky tuzemských ševců. Následně se na toto téma Staněk lehce poškorpil se zakladatelem Footshopu Peterem Hajdučkem v jednom z českých podcastů. A jak se včera odhalilo, šlo o chytrý, takzvaný guerillový marketing obou tuzemských obuvnických gigantů.

Rádoby spor Hajdučka a Staňka eskaloval v podcastu.

Hádka, nebo reklamní trik?

Co začalo popichováním na sociálních sítích, končí spoluprací, jež má na tuzemské obuvnické lokální scéně význam. Footshop a tradiční český výrobce Botas, tedy firma, kterou před krachem odkoupení zachránily zmiňované zlínské Vasky, spojily síly, aby představily novou kolekci tenisek. Do oběhu posílají na začátku rovných jedenáct modelů a tvrdí, že spojily vzájemné know-how.

„Boty kombinují řemeslnou preciznost a tradici botasek a pověstný šmrnc a nápaditost Footshopu,“ nechal se na včerejší tiskové konferenci v Hajdučkově prodejně tenisek slyšet Staněk. Aby s Hajdučkem dokázali, že byl jejich internetový spor ve skutečnosti jen ukázkou chytrého querillového marketingu (více v boxu níže), dali uprostřed zmiňované akce posprejovat výlohy prodejny ještě jednou. Tentokrát zde vznikl nápis upozorňující na kolaboraci obou firem. „Ještě nikdo u nás nebyl natolik odvážný, aby v České republice vyrobil celou kolekci tenisek takového rozměru a poslal ji celou do světa,“ okomentoval kolekci Hajduček.

Vandal v mikině s nápisem Footshop a s botaskami na nohou. Náhoda?

Ševcovina v moderním světě

Kolaborací chtějí značky dokázat i to, že má ševcovina v moderním světě své místo. Tomu napovídá také znovuotevření oboru Obuvnictví na Technickém lyceu ve Zlíně v příštím roce.

„Jsem nadšený, že se obor Obuvnictví opět otevře. Věřím, že je spousta mladých, kteří chtějí vymýšlet a tvořit. Kolem roku 1930 bylo jen ve Zlíně okolo třiceti tisíc obuvníků v oboru. V roce 2018 se bavíme pouze o třech a půl tisících lidí v celé České republice a počet stále klesá. Myslím, že tento obor může znovu oživit ševcovské řemeslo,“ doplňuje Staněk.

Dává to smysl

Tomu, kdo trochu sleduje dění na tuzemském trhu s teniskami, dává spolupráce Footshopu a Vasek, respektive Footshopu a Botasu, smysl víc než rádoby skutečné internetové hádky o domněle poničenou výlohu. Lidé z Botasu totiž dobře vědí, že pokud chtějí dosáhnout svého stanoveného cíle, tedy prodat letos 35 tisíc párů bot, nemohou spoléhat jen na nostalgii. Musejí najít cestu k mladším zákazníkům. Footshopu, který loni vstoupil na Pražskou burzu, se zase rozroste zatím poměrně úzké portfolio ryze vlastních produktů. Tuzemská firma dosud těží hlavně z toho, že za léta svého působení na trhu zaujala značky jako Nike nebo adidas, a to natolik, že do střední Evropy přináší poprvé a exkluzivně jejich nejzajímavější kolekce a novinky.

Další vandalismus? Ale kdeže. Takhle se na výloze prodejny s obuví vyřádila designérka Footshopu Petra Šorejsová a ředitel značky Botas Vít Staněk.

‚‘Bratři Staňkovi mají profesionální zkušenosti s výrobou a zároveň podnikatelské vize. Spojuje nás pohled na svět, chuť experimentovat, neustále se zlepšovat a objevovat nové horizonty,“ odůvodňuje spolupráci s Botasem Hajduček.

Kanye versus adidas

Příkladů, kdy se obuvničtí rivalové prostřednictvím médií otevřeně či jen naoko hádají, v historii mnoho nenajdete. V tuzemsku se něco podobného naposled odehrálo v roce 2019. Tehdy totiž souběžně fungovaly jak čím dál tím méně zisková obuvnická firma Botas, tak lifestylovější alternativa Botas 66. Druhá zmiňovaná obuvnická společnost tehdy zájem o botasky oživila tím, že se schválením Botasu uvedla na trh několik barevnějších modelů. „Socialistické sneakersy“ tehdy doporučoval i americký deník The New York Times. Firmy se ale rozhádaly, navzájem si přes média vyčinily, a zbytek je historie. Botas nyní vlastní firma Vasky a lidé z Botasu 66 v současnosti vyrábí boty pod značkou Pár. „Za minulostí jsme udělali tlustou čáru,“ svěřil před třemi lety deníku Metro designér značky Jan Kloss.

Americký raper a zpěvák Ye alias Kanye West je i návrhář a designér.

V zahraničí nyní hoří spor mezi značkou adidas a umělcem Kanyem Westem. S ním firma totiž loni kvůli jeho kontroverznímu vystupování a výrokům ukončila spolupráci v rámci známé společné značky Yeezy, německá obuvnická firma ale vesele prodává jeho výrobky dál. Dokonce podle umělce dává na trh i levnější kopie jeho děl. O soudním sporu se hovoří již měsíce.