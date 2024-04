Sociální demokracie bude v krajích hájit zachování služeb státu

"Jsme svědkem rozkladu veřejných služeb. Hromadná doprava zdražuje v rozporu s tím, co dělají například v sousedním Německu. Zdravotnictví se vláda pokouší zprivatizovat a zavést péči pro bohaté a pro ty, co platí běžné zdravotní pojištění. Školství upadá a pravice mluví o zavedení školného na veřejných vysokých školách. Hospodářsky slabé regiony vládní koalice opomíjí a životní úroveň se v nich dál propadá. Sociální demokracie to chce po krajských volbách změnit," uvedl předseda strany Michal Šmarda.

Sociální demokracie představila lídry do krajských voleb i jejich plány. "Stáli jsme při vzniku krajů a víme, proč tu jsou. Nyní se často stává, že když něco nezvládá stát, zůstane to na krajích. Je nutné přibližovat úroveň v regionech, nyní se nůžky spíše rozevírají. Regionální politika je důležitá a bude důležitá nadále," vyzdvihl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. "Velkým problémem je krajské zdravotnictví, což se týká asi většiny regionů. Potýkáme se s nedostatkem lékařů, sester i financí. Sociální demokraté v minulosti udělali pro zdravotnictví hodně, vytvořili jsme síť stanic záchranné služby, posílili síť veřejných nemocnic, na vládní úrovni jsme motivovali mladé lidi ke studiu na lékařských fakultách. Bohužel, dnes je situace opět špatná,“ shrnul lídr pro Ústecký kraj Radek Scherfer. A zdůraznil, že situace je kritická zejména v jeho kraji, který je navíc jedním ze strukturálně nepostiženějších regionů. "Sociální demokraté ve vedení krajů v minulosti dokázali mnoho dobrých věcí. Umíme pracovat. Naším cílem je jednoznačně získat v krajích opět sílu a pracovat pro lidi," apeloval Jiří Běhounek, lídr Sociální demokracie na Vysočině a bývalý dlouholetý hejtman.

"Odmítám tezi, že je zde na jedná straně vládní koalice, která buď nedělá nic nebo to dělá špatně, a na druhé straně je Andrej Babiš, který zkazil, co mohl. Čeští voliči mají mít právo na slušnou alternativu, která je schopná s naší zemí něco dělat. Náš kraj se vylidňuje, mladí lidé odcházejí. Řešením České republiky přitom není, aby se všichni odstěhovali do Prahy. Je potřeba s tím něco dělat. Je potřeba do slabých regionů přivést investory a zastavit v nich rozpadání veřejných služeb," apeluje Svatopluk Němeček, lídr v Moravskoslezském kraji. Ten poukázal například na to, že například ve zdravotnictví vznikají velké rozdíly v kvalitě služeb. "Máme dvě zdravotnictví v České republice. Na jedné straně jsou špičková pracoviště a v jiných regionech není nic," řekl.

"Musíme do politiky zatáhnou mladé lidi. Jde o naši budoucnost, ve které budeme žít. Potřebujeme řešit bydlení, rodinnou politiku, zdravotnictví, zemědělství," zdůraznil také Tomáš Polanský, lídr jihočeské kandidátky.

Zvolení lídři Sociální demokracie pro krajské volby

Jihočeský kraj

Mgr. Tomáš Polanský, ředitel Turistické oblasti Budějovicko

Jihomoravský kraj

Břetislav Štefan, starosta městské části Brno-Líšeň

Karlovarský kraj

Ing. Tomáš Svoboda, radní a operátor logistiky

Královéhradecký kraj

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., starosta Rokytnice v Orlických horách a zastupitel Královéhradeckého kraje

Moravskoslezský kraj

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, lékař a ředitel Bohumínské městské nemocnice

Olomoucký kraj

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA, lékařka a vysokoškolská pedagožka

Pardubický kraj

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje

Plzeňský kraj

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., lékař - chirurg

Středočeský kraj

Mgr. Miloslav Čihák, odborník na bezpečnost

Ústecký kraj

Mgr.,Bc. Radek Scherfer, krizový manažer

Vysočina

MUDr. Jiří Běhounek, lékař a náměstek pro rozvojové činnosti v Nemocnici Pelhřimov

Zlínský kraj

MUDr. Olga Sehnalová, MBA, náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví

Zdroj: Sociální demokracie