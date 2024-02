Společnost Envision dominuje čínským OEM výrobcům v objemu zahraničních objednávek větrných turbín v roce 2023

Tento úspěch podtrhuje strategickou převahu společnosti Envision Energy nad svými konkurenty, neboť její nejbližší čínský OEM konkurent získal zakázky v objemu pouze 1,345 GW. To je důkazem značného náskoku, kterého se společnosti Envision na trhu podařilo dosáhnout.

"Údaje společnosti Wood Mackenzie jsou jasným potvrzením našeho strategického růstu a našeho odhodlání podporovat globální rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie," uvedl Kane Xu, globální viceprezident společnosti Envision Energy. "Naše vedoucí postavení na mezinárodním trhu je důkazem našich vyspělých technologií, přístupu zaměřeného na zákazníka a výjimečných dodavatelských schopností, a to jak v Číně, tak na celém světě."

Tento úspěch nejen podtrhuje vedoucí postavení společnosti Envision Energy v oblasti dodávky obnovitelných zdrojů energie, ale odráží také její významnou roli při utváření celosvětové budoucnosti udržitelné energie. Společnost Envision Energy i nadále pokračuje v zavádění inovací a rozšiřování své globální působnosti a posiluje tak svou pozici klíčového hráče na světovém trhu s obnovitelnými energiemi.

O společnosti Envision Energy

Envision Energy je přední světová společnost v oblasti ekologických technologií, která poskytuje systémová řešení obnovitelných zdrojů energie pro podniky, vlády a instituce po celém světě. Jejím cílem je "řešit výzvy při zajišťování udržitelné budoucnosti" a vytrvale snižuje náklady na výrobu, skladování a synergii obnovitelných energií prostřednictvím technologických inovací. Společnost Envision Energy působí ve třech hlavních obchodních odvětvích – výroba a dodávka inteligentních větrných turbín, skladování energie a ekologická řešení na bázi vodíku. Ve spolupráci s dalšími společnostmi tak vytváří komplexní řešení pro transformaci energetiky. Spravuje také fond Envision-Hongshan Carbon-Neutral Fund a provozuje tým Envision Racing, který v roce 2023 vyhrál šampionát týmů Formule E.

Společnost Envision Energy v současné době využívá možností své globální sítě výzkumných a vývojových center v Číně, Spojených státech, Velké Británii, Francii, Německu, Dánsku a dalších zemích, díky kterým si udržuje svou pozici na samotné špici celosvětového vývoje ekologických technologií. Společnost Envision Energy se také připojila k iniciativě Science Based Targets (SBTi) a zavázala se, že v roce 2021 dosáhne cíle "Business Ambition for 1,5 °C". V roce 2022 dosáhla ve všech svých globálních provozech uhlíkové neutrality a do roku 2028 by měla uhlíkové neutrality dosáhnout v celém svém hodnotovém řetězci.

Společnost Envision Group byla v roce 2021 časopisem Fortune zařazena na druhou příčku seznamu "Change the World" a časopis MIT Technology Review ji v roce 2019 zařadil mezi první desítku žebříčku 50 nejinteligentnějších společností světa.

Další informace naleznete na stránkách envision-group.com

