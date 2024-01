Společnost SARN se stala terčem proruských dezinformačních webů

Praha 29. ledna 2024 (PROTEXT) - Společnost SARN podává trestní oznámení na neznámého pachatele, v souvislosti s článkem, který zveřejnil dezinformační proruský web www.ac24.cz (Česko-americká skupina se mohla podílet na rozkrádání Ukrajiny?). Zárověň se obrátila na Metropolitní policii v Londýně, aby prošetřila zveřejnění tohoto lživého a vykonstruovaného článku, který údajně napsala „novinářka“ Mary Davenportová: „Weapons, Money and SARN: How the Czech - American Group Can Be Involved in Stealing From Ukraine“ na fake news webech www.talk-finance.co.uk, www.londoninsider.co.uk. Že se velmi pravděpodobně jedná o koordinovaný útok dezinformačních proruských webů dokládá fakt, že web London Insider má digitální stopu v České republice.

Zástupce společnosti SARN, pan Armen Agas kategoricky odmítá všechna nesmyslná lživá nařčení, která obsahují výše zmíněné články. V reakci na tyto lživé články společnost SARN iniciovala vyšetřování odborníky na forenzní kybernetiku a kontrarozvědku. První fáze vyšetřování vedou k zjištění, že autor článku je rodilý ruský mluvčí. Stopy dále vedou k provozovatelům webu podporovaných Ruskem a příslušníky tajných služeb operujících na Ukrajině, v Rusku a České republice. Je jasné, že šíření těchto dezinformací probíhá prostřednictvím ruských propagandistických kanálů. Tento případ jasně ilustruje, že ruské orgány přecházejí od útoků na bezpečnostní a vojenské cíle také na cíle komerční.

Zjištění ukazují, že údajná autorka webu London Insider Mary Davenportová není skutečnou novinářkou, ale jedná se o falešný profil. Nelze identifikovat žádnou novinářku publikující pod tímto jménem. Skutečný novinář Charles Sizemore, údajný autor článku na webu Talk Finance důrazně popřel, že by byl autorem článku, který haní společnost SARN a pana Armena Agase. V čestném prohlášení Charles Sizemore uvedl: „Nikdy jsem nepsal článek pro webovou stránku Talk Finance (www.talk-finance.co.uk) a ani nemám žádný vztah s kýmkoliv z tohoto webu. Nezabývám se investigativní žurnalistikou o zahraniční politice a neznám žádné souvislosti a události publikované v článku. Nikdy jsem nepsal, nezkoumal a ani nebyl autorem jakéhokoliv textu o společnosti SARN Energy, nebo jejích zástupcích. Zneužití mého jména mě znepokojuje a budu spolupracovat se společností SARN, policií a soudy v souvislosti se zneužitím mého dobrého jména. Rád bych, aby byla tato webová stránka zakázána.“ Pro další informace nás kontaktujte na emailové adrese press@sarn.us

