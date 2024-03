Tesco se zapojuje do Mezinárodního týdne boje proti plýtvání potravinami

„Péče o planetu je součástí DNA našeho podnikání, proto se zapojujeme do Mezinárodního týdne boje proti plýtvání potravinami a podporujeme snahy o omezení potravinového odpadu. Obracíme se na naše zákazníky i zaměstnance, aby se společně s námi podíleli na vytváření udržitelnější budoucnosti a nakupovali pouze to, co opravdu spotřebují,“ vysvětluje důvody zapojení Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku. Tesco jako jediný obchodní řetězec v České republice již sedm let zveřejňuje údaje o potravinových přebytcích ve vlastním provozu. Již v roce 2019 dosáhlo cíle snížit plýtvání potravinami v prodejnách o polovinu. Firma sice dostáhla svého cíle o 6 let dříve, než si původně stanovila, v této snaze však pokračuje nadále a snižuje objem potravinového odpadu.

Mottem tohoto ročníku Mezinárodního týdne boje proti plýtvání potravinami je „Kupujete jen to, co sníte“. Tesco v rámci této iniciativy apeluje na své zákazníky i zaměstnance, aby nakupovali s rozvahou a nakupovali takové množství potravin, které jsou schopni skutečně spotřebovat. Toto výrazně podporuje například nabídkou pečiva, ovoce a zeleniny bez obalu. Zákazníci díky tomu mohou nakoupit přesně tolik, kolik chtějí. Prodej tohoto sortimentu navíc přispívá ke snížení obalového odpadu. Zákazníci také mají možnost vybírat kvalitní a cenově dostupné produkty s ohledem na životní prostředí. V rámci Čerstvá 5 pak Tesco nabízí pět vybraných druhů ovoce nebo zeleniny za extra výhodné ceny, konkrétní složení každý týden mění.

Více o závazku Tesco v boji proti plýtvání potravin se dočtete: https://corporate.itesco.cz/udrzitelnost/pece-o-planetu/plytvani-potravinami

Tesco Stores ČR, a.s.

Tesco bylo založeno ve Velké Británii již v roce 1919, na tuzemský trh vstoupila společnost Tesco Stores ČR a. s. v roce 1996. V Česku provozuje 186 kamenných obchodů, e-shop iTesco.cz, mobilního virtuálního operátora Tesco Mobile nebo také 17 čerpacích stanic. Zavedlo řadu novinek a inovací. Jako první retailer nabídl věrnostní program Clubcard. Bojuje proti plýtvání potravin, například nabízí křivé ovoce a zeleninu a daruje potravinové přebytky. Nadační fond Tesco podporuje lokální komunity a jejich aktivity s programem Vy rozhoduje, my pomáháme. V oblasti péče o planetu je jedním z cílů, který Tesco naplňuje již od roku 2020, používání elektrické energie ze 100% obnovitelných zdrojů.

