Nadační fond poskytuje finanční pomoc Pražanům v tíživé situaci. Peníze dorazí rychle

Jednou takovou je i paní Gabriela. Její příběh pro deník Metro popsala Dana Hrušková, terénní pracovnice pro práci s menšinami, která v Praze 14 pracuje na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví oddělení sociální pomoci a prevence (OSVZ).

Zkuste popsat prostředí, ve kterém pracujete, respektive jeho aktuální stav.

V posledních dvou letech se situace dramaticky zhoršila. Přibývá klientů, kteří nemají bydlení, žádají o dávky pomoci v hmotné nouzi, ztrácejí zaměstnání, nezvládají hradit nájemné a platit za služby a energie. V rámci ekonomické, energetické krize a inflace se propadá i střední třída. Právě v těchto situacích může pomoci sociální nadační fond hlavního města.

Komu už zmiňovaný fond „vytrhl trn z paty“?

Mezi prvními klientkami, kterým SNF pomohl, byla paní Gabriela. Ta od svých dvanácti pečuje o svoji matku, která trpí závažným psychickým onemocněním a je omezená na svéprávnosti. Gabriela má sice další tři sourozence, ti ovšem o matku nejeví zájem. S matkou žila Gabriela na ubytovně, ve svých 18 letech otěhotněla s mužem, který je ženatý a k dítěti se nehlásí. Na ubytovně nemohla Gabriela zůstat, protože ubytovací řád nedovoluje bydlení s dětmi. Nabízela se proto možnost ubytování v azylu pro matky s dětmi, ale její matka v takovém zařízení být nemohla, Gabriela by ji musela umístit do ústavu. To ale naše klientka nechtěla připustit. Emočně závislá matka by takové odloučení neunesla, její zdravotní stav by se rapidně zhoršil. V tomto stadiu byla vyloučená ubytovna a komerční bydlení bylo pro rodinu naprosto nedostupné. Gabriele hrozilo odebrání dítěte do kojeneckého ústavu. Do této situace vstoupil Sociální nadační fond s možností bezúročné zápůjčky na kauci a společně s Gabrielou se nám na OSVZ Praha 14 podařilo najít vhodné komerční bydlení, které zachránilo její matku před ústavní léčbou a Gabriele umožnilo být plnohodnotnou matkou bez rizika odebrání dítěte. V tomto příběhu je spoustu emocí, slz, zoufalství a beznaděje. Všechno se ale dá řešit, pokud je vůle.

Je takový příběh ojedinělý?

Další případy nejsou o moc jiné a věřte, že jich není málo. Společným jmenovatelem všech jsou nedostatek financí, diskriminace na trhu s bydlením, nezaměstnanost či zadlužení.

Čím je spolupráce vašeho odboru s fondem přínosná?

Musím poukázat hlavně na rychlé vyhodnocení situace klienta, cílené a trefné dotazování na situaci a skvělé načasování pomoci. Fond pomáhá zachraňovat lidské osudy, které jsou už tak velmi pohnuté a staly by se beznadějnými, kdyby nepřišla pomoc ze strany SNF.