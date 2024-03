Boj proti drogám. Nový film o fentanylu se inspiroval skutečným příběhem

Film vypráví o droze fentanyl, která je v současnosti velmi známá v souvislosti se Spojenými státy, kde se tento opioid šíří smrtící rychlostí.

Sofie, v podání Kristíny Kanátové, nadevše miluje divoké večírky. A to hlavně ty, na kterých jsou hlavním zdrojem zábavy látky silnější než alkohol. Se svým novým přítelem, amatérským chemikem Pellerem (Noël Czuczor), rozjíždí velmi lukrativní podnikání. Když se totiž jakákoliv podomácku vyrobená droga řízne fentanylem, její účinky se závratně násobí. A stejně tak zisk. Jé jí úplně jedno, že jejich droga se pro mnohé stává smrtícím koktejlem, hlavně že vládnou pouliční scéně.

Euforii z rychle rostoucího bohatství vystřídá kruté vystřízlivění. Jejich úspěch velmi brzy přiláká pozornost policie, ale hlavně ruské mafie, která konkurenci netoleruje. Sofie se rozhodne hrát o všechno a nezáleží, kolik životů to bude stát. Celý případ navíc vyšetřuje detektiv v podání Davida Švehlíka.

Šmrnc a úroveň

Kanátová v roli Sofie ve filmu excelovala svým výkonem, především ve scénách, kde hrála sjetou.

Švehlík opět nezklamal a snímku dodával šmrnc a zachovával úroveň. Kriminální thriller Fentasy je inspirovaný skutečnými událostmi, které se odehrály v roce 2011 na Slovensku.

Tvůrci vědí, jak nasnímat a postprodukčně upravit záběry, aby byly cool. Má to vše, co má drogový film mít – jednoduchou zápletku, ustřelený vizuál v drogových stavech, prezentaci života s rychle vydělanými penězi či agresivní hudbu, skvělý střih a dynamickou kameru. Technicky jde o solidní práci, až na odfláknutý zvuk, kdy špatně artikulujícím hercům polovina replik pomalu není rozumět. Divák má tendenci zvuk zesílit a ruší to celkový dojem.

Obtížné napojení

I přes to, že je Fentasy prvním celovečerním filmem režiséra Samuela Vičana, jde o solidní podívanou. Často ale chybí nádech amosféry. Sice divák ví, co postavy dělají, ale velmi těžko se na ně lze napojit. Snímek totiž neobsahuje žádný moment, který by diváka přiklonil na jednu stranu.

Fentanylové znechucení

Bohužel jsou některé části sušší, kýčovité, hluché, mírně utahané, ale aspoň je k tomu adekvátní důvod. Scenář čerpal z reálného příběhu, přičemž jde o neustálý boj mezi ukázkou reálnou a fiktivní, nudnou i akční. Snímek Fentasy si dokázal udržet rozumný balanc, i když za cenu mírného klišé.

Na druhou stranu, cílem bylo bojovat proti tvrdým drogám a přimět diváka přemýšlet. Účel byl určitě splněn. Z kina jsem odcházela znechucená drogami, sjetými stavy a dojezdy a celým tím interním světem mafie, fentanylových varen a honbou za penězi.