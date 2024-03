Bezpečí a fotbálek. Do ulic vyjíždí uličnický autobus. Vrátí do osvědčených lokalit

„Také letos vyjede do ulic Prahy 4 autobus Uličník, mobilní nízkoprahový klub pro děti a dospívající. Autobus se vrátí do osvědčených lokalit před základní školy. Klub v autobusu působí úspěšně už několik let, poprvé vyrazil do ulic městské části v roce 2020,“ říká mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas a dodává, že klub na kolečkách loni navštívilo 220 dětí, mnohé opakovaně.

„Jedná se o jeden ze dvou mobilních klubů pro děti a mládež v autobusu na území celé Prahy,“ doplňuje Bigas s odkazem na fakt, že pomáhající autobus brázdil v minulosti i ulice Prahy 3.

Autobus jako centrum

Speciálně upravený autobus vymyslel spolek R-mosty. Ten zmiňovaná třetí pražská část podporuje ještě o několik let déle než čtyřka. „Klub je významným projektem prevence kriminality, který nabízí mladým lidem odbornou pomoc při řešení různých problémů, a to anonymně. Děti a dospívající zde navíc mohou najít bezpečný prostor, kde si mohou hrát nebo popovídat,“ popisuje starosta Prahy 4 Ondřej Kubín.

Upravený autobus nesupluje školu ani školní družinu a nezodpovídá za pobyt klientů před ani po ukončení pobytu v klubu.

Mobilní nízkoprahový klub bude letos v provozu od března, a to ve středu u Základní školy Poláčkova a Základní školy Jílovská od třinácti do osmnácti hodin, střídavě v lichý a sudý týden, a v pondělí v lokalitě Ohradní.

„Uličník snižuje rizika dospívání, poskytuje informace, nabízí smysluplné trávení volného času a v neposlední řadě také pomáhá dospívajícím s konkrétními problémy a může korigovat naučené rizikové chování,“ uvedla zastupitelka a předsedkyně Výboru pro bezpečnost Prahy 4 Lucie Michková.

Uličník je podle jeho tvůrců místem, kde si mohou děti a mládež najít nové kamarády, vyzkoušet si nové zájmy a rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Není proto náhoda, že se na jeho polepu objevují slovíčka jako internet zdarma, relax, podpora, anonymita, ale i fotbálek. Všechny tyhle věci by neměly uvnitř chybět.

„Mládež zde najde především pomoc při řešení svých problémů. Uličník se snaží být co nejvíce přístupný všem dětem a mládeži bez ohledu na jejich sociální nebo ekonomické zázemí, proto zde není nutné platit žádné poplatky, všechny aktivity jsou zdarma,“ doplňuje Bigas. Děti si v autobusu mohou rovněž zahrát různé stolní hry, mají možnost popovídat si nebo sejít se s kamarády a je v něm i prostor pro psaní domácích úkolů.

Hry a nová přátelství?

Nízkoprahové kluby pochopitelně existují i za hranicemi hlavního města. Známé jsou například brněnské Podané ruce či Charitní středisko Michala Magone – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Ostravě. Existují i virtuální nízkoprahové kluby, které pro svůj provoz nepotřebují budovy ani dopravní prostředky. Na webových stránkách jdidoklubu.cz může dospívající dítě přijít, zaregistrovat se, či taky ne, přečíst si nějaký článek nebo článek samo napsat. Může si také popovídat na chatu s odborným pracovníkem o svých případných starostech. Více v boxu níže.