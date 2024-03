Buď hrdina! Fantazie sci-fi kostymérky Moniky Vaverové brzy ožijí na Comic-Conu

Svítivě modrý ženský kyborg na billboardech, kyborg či postava z počítačové hry na videoherním festivalu, pódiový tanečník ve videoklipu nebo na pódiu či futuristicky vyhlížející supervoják vytvořený na míru pro Netflix. Možností, kde, respektive na kom, jste mohli vidět práci české návrhářky Moniky Vaverové, která ve svém ateliéru vytváří epické kostýmy pro umělce, film a reklamu, je nespočet.

Nyní její kariéra vstupuje do další fáze. Její dílo si budou moci v ucelené podobě zhruba za měsíc prohlédnout návštěvníci pražského sletu komiksových fanoušků.

Kostým pro seriál od Netflixu Evropské kmeny

„Hlavní město se ve dnech 5. až 7. dubna stane epicentrem pro všechny milovníky komiksů, filmů, seriálů a všeho, co souvisí se světem fantazie. Při oslavě pátého výročí Comic-Con Prague budou mít návštěvníci příležitost se setkat nejen se speciálními hosty, ale také se mohou ponořit do světa uměleckých kostýmů mého ateliéru,“ říká pro deník Metro Vaverová s tím, že je její výstava pozváním k objevování detailů ručně vyráběných speciálních outfitů, které spojují fantazii a skutečnost.

„Návštěvníci mohou ocenit spojení sci-fi prvků s funkčními detaily nebo propojení moderních technologií, jako je 3D tisk, LEDizace a UV materiály, s klasickými krejčovskými technikami,“ láká čtenáře deníku Metro návrhářka Vaverová.

Gamescom 2018 Vaverovou proslavil mezi fanoušky počítačových her.

Beseda i stánek

Sympatická designérka bude hostem ve veřejné besedě, kde se podělí o své zkušenosti, inspirace a vize, které vkládá do každého kostýmu. Společně s moderátorem poodkryje, co stojí za tvorbou těchto neobyčejných kousků, a také přiblíží svou tvůrčí cestu. „Otázky ze strany fanoušků budou vřele vítány. Pro všechny, kteří by si rádi odnesli trochu tohoto uměleckého kouzla domů, bude na místě připraven i prodejní stánek s autorskou pánskou fashion kolekcí Be The Hero (v překladu Staňte se hrdiny, pozn. redakce),“ doplňuje Vaverová.

Monika Vaverová na zkoušce kostýmu pro reklamu na o2

Evropské kmeny

Jak jsme naznačili v úvodu, kostýmy zakladatelky studia MiMo Space můžete vidět v mnoha videoklipech, reklamách, tanečních a akrobatických show, ale i v seriálech a filmech. Vaverová vytvořila například ikonický kostým modré androidky pro reklamu na chytrou síť mobilního operátora O2, filmovou sci-fi zbroj pro Netflix, konkrétně pro seriál Evropské kmeny, či řadu osvětlených outfitů pro umělecké skupiny jako Aliatrix, Postrpoi či Pyroterra. I proto při své tvorbě Vaverová ráda sahá po funkčních materiálech, jako je neopren, coolpass, a dalších strečových látkách.

Unikátní design jejích kolekcí je ovlivněn i láskou k bojovým uměním, japonské kultuře, superhrdinům a science fiction. Za více než deset let existence se svým týmem vytvořila přes osm set kostýmů.

Monika Vaverová při práci

„Máme proto jasno, co vše je potřeba k výrobě dokonalého kostýmu. Víme, kde outfit upravit, aby při těch nejnáročnějších vystoupeních umožňoval umělcům vydat ze sebe maximum a současně svým vzhledem podtrhnul myšlenku show,“ uzavírá Vaverová.