Kosmetické firmy často propagují strach ze stárnutí. Bojí se mladí vrásek oprávněně?

Trend se proměnil v pojmy „skincare“ a „selfcare“. Tato péče o pleť a sebe samého nabrala na síle a zejména mladší generace už bez ní nedokáže fungovat. „Skincare rutinu si dělám ráno a večer. Beru to jako takový čas jen pro mě,“ říká pro Metro dvacetiletá Martina.

Agrexie u mladých

Podle studie od The Royal Society for Public Health (RSPH) uvádí, že se mileniálové bojí stárnutí čím dál více a že stárnutí vnímají jako cosi negativního a nežádoucího. „Někdy mám výčitky svědomí, pokud si třeba nevyčistím pleť nebo usnu namalovaná. Vyvolává to ve mně strach a obecně bojuji proti vráskám už v pětadvaceti,“ dodává pro Metro Kristýna.

Do povědomí se dostal s tím spojený termín agrexie, tedy strach ze stárnutí. Problém se však netýká jen mileniálů, ale i Generace Z a mladších ročníků. Na TikToku se například objevují videa dívek ve věku devět až dvanáct let, které si pořizují přípravky s retinolem či například používají guashu (placatý kámen, pozn.red.) a další přípravky proti vráskám.

Pozor, retinol

Podle dermatoložky Martiny Kásové by se například retinol měl používat velmi opatrně.

„Vitamin A, tedy retinol a jeho deriváty retinaldehyd a tretinoin, patří k látkám s významným protistárnoucím účinkem. Je vědecky prokázáno, že působí přímo na metabolismus kolagenu a zvyšuje jeho tvorbu. Stimuluje také tvorbu elastinu, obnovu kožních buněk, redukuje pigmentace způsobené UV zářením a tím se významně podílí na zmírnění a zpomalení projevů stárnutí. Při užívání retinolu a jeho derivátů je však potřeba určité opatrnosti kvůli možnému podráždění, a to zejména u citlivé pleti. Jeho zavádění do pleťové rutiny má proto určitá pravidla a mělo by probíhat postupně. Těhotné a kojící ženy by neměly retinol užívat kvůli riziku poškození plodu či přestupu do mateřského mléka,“ říká pro Metro Kásová.

Kosmetický průmysl v reklamních spotech používá slogany jako „předejděte stárnutí“ a podobně a spoluvytvářejí tak jakýsi konstrukt, že stárnutí je špatné.

„Problém způsobuje severozápadní kultura, která podporuje mládí a krásu spojenou s výkonem. To může vyvolávat strach ze stárnutí, který by potom mohl představovat snížení výkonu, atraktivity. Úzce spojený s tímto fenoménem je také vliv médií, kde jsou zobrazované nerealistické standardy podporující strach ze stárnutí a snahu se tomu vyhnout“ vysvětluje pro deník Metro Tereza Šmejkalová, psycholožka on-line poradny Mojra.

Na druhou stranu například zahraniční studie dokládá, že jsou lidé ve stáří obecně šťastnější, vyrovnanější a klidnější.