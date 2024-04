Tisková zpráva společnosti ExaGrid za 1. čtvrtletí 2024

Společnost ExaGrid®, jediné řešení pro vrstvené zálohování v oboru, dnes oznámila, že za uplynulé první čtvrtletí (Q1) dosáhla nejsilnějšího výsledku v historii společnosti, a to za čtvrtletí končící 31. březnem 2024.

První čtvrtletí bylo z hlediska rezervací a tržeb společnosti ExaGrid nejlepším prvním čtvrtletím v historii společnosti. Společnost dosáhla kladného ukazatele volných peněžních toků (FCF), kladného ukazatele zisků a ztrát (P&L) a kladného ukazatele EBITDA již 13. čtvrtletí v řadě. Společnost ExaGrid má nyní více než 4200 aktivních zákazníků z řad vyšších středních až velkých podniků, kteří k ochraně svých dat používají vrstvené zálohovací úložiště ExaGrid. Růst společnosti ExaGrid se zrychluje a společnost přijímá nové zaměstnance, aby rozšířila své prodejní týmy po celém světě.

„Společnost ExaGrid pokračuje v růstu nejvyšší linie a zároveň si udržuje kladné hodnoty EBITDA, P&L a volného peněžního toku. Dosáhli jsme více než 4200 aktivních instalací u zákazníků po celém světě. ExaGrid má i nadále 70% míru konkurenčních vítězství při nahrazování primárního úložiště za zálohovací aplikací i zařízení pro deduplikaci, jako jsou Dell Data Domain, HPE StoreOnce a Veritas NetBackup Storage Appliances. Míra udržení zákazníků společnosti ExaGrid je více než 95 % a 99 % z nich využívá údržbu a podporu. To jsou dva nejlepší ukazatele úspěšnosti zákazníků v oboru. Naše podnikání je silné v Severní Americe, Latinské Americe, Evropě a na Blízkém východě a stále více se zaměřujeme na oblast Asie a Tichomoří,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid.

„Před lety si společnost ExaGrid uvědomila, že žádný dodavatel nevytváří úložiště speciálně pro zálohování, protože všichni prodávali produkty primárního úložiště jako cíle zálohování, což je drahé, nebo prodávali zařízení pro inline deduplikaci, která jsou pro zálohování a obnovu pomalá a vedou k nákladným upgradům vysokozdvižných vozíků. Zálohovací úložiště má jedinečné potřeby kvůli velkým zálohovacím úlohám, přírůstkům, syntetickým plným kopiím, rotaci záloh, dlouhodobému uchovávání a mnoha dalším aspektům, které zálohovací úložiště odlišují od primárního úložiště. Jedinečné vrstvené zálohovací úložiště ExaGrid bylo vytvořeno speciálně pro zlepšení výkonu zálohování, výkonu obnovy, škálovatelnosti při nárůstu dat, zabezpečení, obnovy po ransomwaru, obnovy po havárii a zlepšení ekonomiky zálohování s nízkými počátečními i časovými náklady,“ řekl Andrews. „Primární úložiště není tak rychlé pro velké zálohovací úlohy, obvykle není škálovatelné, je velmi drahé pro dlouhodobější uchovávání a je orientováno na síť, takže je zranitelné vůči bezpečnostním útokům. Zařízení pro inline deduplikaci jsou pomalá pro zálohování, pomalá pro obnovu, nejsou škálovatelná a jsou také orientována na síť, což je činí zranitelnými vůči bezpečnostním útokům."

„Společnost ExaGrid je hrdá na to, že má vysoce diferencovaný produkt, který prostě funguje, dělá to, co říkáme, je správně dimenzován, dobře podporován a prostě dělá svou práci. Tato tvrzení můžeme doložit 95% čistou mírou udržení zákazníků, skóre NPS +81 a skutečností, že 94 % našich zákazníků má zapnutou funkci Retention Time-Lock for Ransomware Recovery a 99 % našich zákazníků využívá náš roční plán údržby a podpory,“ řekl Andrews.

Nejdůležitější události 1. čtvrtletí 2024:

• Dodány nové modely zařízení EX84 a EX189 o velikosti 2U, což výrazně snižuje využití místa v racku

• 13. po sobě jdoucí čtvrtletí s kladným výsledkem hospodaření (Cash, EBITDA a P&L)

• Rozšíření týmu vedoucích pracovníků v oblasti prodeje:

° Jmenování Sama Elbecka viceprezidentem pro prodej a obchodní partnery v Severní a Jižní Americe

° Jmenování Rohana Cooka viceprezidentem pro oblast prodeje v regionu APAC

• Získání uznání v oborových publikacích:

° Zařízení EX189 bylo oceněno jako TOP 5 zálohovací cíl ve zprávě 2024-25 DCIG TOP 5 2PB+ Cyber Secure Backup Target Global Edition Report

° Zařízení EX18 bylo označeno za jeden z pěti nejlepších zálohovacích cílů ve zprávě 2024-25 DCIG TOP 5 Sub-2PB Cyber Secure Backup Target Global Edition Report.

° Partnerský program prodejců společnosti ExaGrid získal ocenění 5 hvězdiček v průvodci partnerskými programy 2024 CRN®

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Podívejte se, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech se společností ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví podstatně méně času zálohovacím ukládáním v příbězích o úspěších našich zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své hodnocení +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

