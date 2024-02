Třetina hraček prodaných na českém internetu jsou stavebnice, daří se jim napříč Evropou

Prodeje hraček v České republice za poslední roky odrážejí výsledky celé e-commerce. Zatímco v silném roce 2021 došlo k meziročnímu nárůstu o 19 %, trend se v roce 2022 zpomalil na 3 % a rok 2023 zaznamenal pokles o 4 %. Nejčastěji přitom Češi nakupují hračky v listopadu a prosinci, kdy už druhý rok po sobě se tyto dva měsíce podílejí na ročních tržbách hraček z 44 %.

Pokles zájmu je patrný téměř ve všech zemích střední a východní Evropy, ve kterých Heureka Group působí. Pokles hračky zaznamenaly kromě České republiky také na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku a Chorvatsku. Výjimku tvoří Maďarsko a Bulharsko, kdy se naopak zájem meziročně zvýšil.

Meziroční vývoj kategorie hračky na internetu CZ SK HU RO BG SI HR 2021 +19 % +26 % -11 % -46 % -4,5 % -7,5 % +29 % 2022 +3 % -14 % -18 % -15,7 % 118 % -2,7 % +6,5 % 2023 -4 % -1 % +4 % -6,8 % +27,1 % -8,5 % -19 %

“Dřív se kupovaly hračky zejména v listopadu, tak, aby je lidé dostali včas na Vánoce. Jak se zlepšují kurýrní služby a zkracuje se délka dodání, není už potřeba objednávat dárky s takovým předstihem. Také v souvislosti s tím se přesunula hlavní vlna zájmu o hračky na prosinec,” říká Michal Buzek, šéf analytiků nákupního rádce Heureka.cz.

Ve všech uvedených zemích se mezi 5 top kategorií s největší mírou zájmu dostaly stavebnice Lego. Kromě nich se do top 5 v České republice a na Slovensku dostaly plyšáci a panenky. V ČR pak ještě interaktivní hračky a figurky a zvířátka, v SR top 5 doplňují dětské karnevalové kostýmy a elektická autíčka. V České republice těchto pět největších kategorií tvoří 38 % procent zájmu o hračky, na Slovensku 21 %. V Maďarsku tvoří 73% podíl deskovky, modely aut, interaktivní hračky a Playmobil.

5 největších kategorií a jejich podíl na celkovém zájmu kategorie hraček CZ SK HU RO BG SI HR Lego Lego Lego Lego Šachy Lego Lego Plyšáci Plyšáci Deskové hry Tříkolky Lego Deskové hry Deskové hry Interaktivní hračky Dětské karnevalové kostýmy Modely aut Loutky Houpačky Hrací centra Hrací centra Panenky Panenky Interaktivní hračky Deskové hry Kočárky pro panenky Puzzle Puzzle Figurky a zvířátka Elektrická autíčka Playmobil Modely aut Dětské kuchyňky Plyšáci Plyšáci 38 % 21 % 73 % 72 % 47 % 53 % 33 %

“Naprostým fenoménem jsou stavebnice Lego, které se všech sledovaných zemích dostaly do top 5 nejvyhledávanějších kategorií. Evergreenem jsou pak plyšáci, které se do největší pětky dostaly ve 4 zemích, a i v těch dalších jsou oblíbenou hračkou. Zajímavé je, že v zemích, které jsou si nějakým způsobem blízké, ať už historicky či jinak, jsou největší kategorie podobné. Vidíme hned tři stejné kategorie u České republiky a Slovenska, u Chorvatsko se Slovinskem mají dokonce stejné všechny. Naopak ve zbývajících zemích se pak vždy najde nějaká kategorie, která u těchto dvou dvojic vůbec nefiguruje, například šachy v Bulharsku nebo loutky v Rumunsku. Je otázka, zda je to jinou kulturou, která se pak odráží i v typech hraček, které dětem kupujeme,” zamýšlí se nad daty Buzek.

Podobná je i nejvyšší částka, za kterou lidé v minulém roce hračku koupili. V České republice to bylo 20 tisíc korun, na Slovensku pak 1000 Euro. V obou případech se jednalo o stavebnice Lego, na Slovensku konkrétně LEGO® Star Wars™ 75252 Imperiální hvězdný destruktor a v ČR LEGO® Creator Expert 10276 Koloseum.

Rozdíly jsou patrné ve skokanech a propadácích roku, tedy v kategoriích, které v roce 2023 nejvíce nebo naopak nejméně zákazníci vyhledávali. V České republice se skokany staly vodní pistole (+118 %), vysoko byla i joja (+114 %) nebo plyšoví mikrobi (+79 %). Naopak největší propad zaznamenaly fingerboardy (-65 %), následovaly Montessori pomůcky (-50 %) a hlavolamy (-42 %). Největší boom na Slovensku zaznamenaly vodní pistole (+71 %), interaktivní roboti (+61 %) a skákací hrady (+46 %), stejně jako v České republice zde propadly fingerboardy a hlavolamy.