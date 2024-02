Ukrajina ukončila vyšetřování zbrojní zakázky

Obviněno bylo celkem pět lidí jak na straně ukrajinského ministerstva obrany, tak na straně zbrojařů. Vůči Podnikatelské družstevní záložně (PDZ) žádné obvinění z ukrajinské strany není.

Pracovníci PDZ naopak na vyšetřování aktivně spolupracovali a pomohli tak celou kauzu rozplést. Kromě toho záložna svými aktivními kroky ochránila alespoň část peněz, o něž by jinak Ukrajina přišla.

„K zabránění realizace transakcí společnosti WDG promet včetně výběrů v hotovosti nebyl v dané chvíli důvod, z informací a podkladů dostupných záložně při prověřování předmětných transakcí před jejich realizací se žádná podezření neukazovala. Ovšem od momentu, kdy jsme na základě dalších nově se objevivších indicií ve věci důvodné podezření začali mít, jsme aktivně na věc upozornili státní orgány i další finanční instituce,“ dodává Robert Zelenka, předseda představenstva PDZ.

