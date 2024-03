VWFS hlásí velký zájem o koncernové elektromobily

„Po vypsání dotačního programu jsme byli připraveni na velký zájem zákazníků, ale realita předčila naše očekávání,“ říká Vratislav Strašil, generální ředitel společnosti Volkswagen Financial Services, a dodává: „Zákazníci oceňují zejména náš úvěr s nulovým úrokem v celé modelové paletě elektromobilů koncernu Volkswagen, která splňuje dotační podmínku ceny do 1,5 mil. Kč bez DPH, a jejich bezplatný servis na pět let. To je kombinace, která je na trhu zcela unikátní. Bodujeme také komplexností našich služeb, které nyní zahrnují vyřízení žádosti o dotaci na nákup elektromobilu zcela zdarma a jednoduše – s námi je dotace na elektromobil otázkou pár kroků. Prodejní síť koncernu Volkswagen má navíc k dispozici velký výběr skladových vozů, takže po vyřízení dotace lze s novým elektromobilem rychle začít jezdit.“

Vyřízení žádosti o dotace u VWFS je velmi jednoduché: klient pouze dodá potřebné informace, všechno další zajistí zdarma pracovníci VWFS. Kromě vyřízení žádosti o dotace nabízí Volkswagen Financial Services také nulový úrok a bezplatný servis po dobu 5 let nebo do ujetí 150 000 km. Dalším bonusem pro zákazníky je nabíjecí karta Chargee, kterou společnost Volkswagen Financial Services poskytuje zdarma při podpisu smlouvy. S nabíjecí kartou Chargee lze snadno a za výhodných podmínek s 3% slevou doplňovat elektrickou energii z nabíjecích stojanů všech velkých distributorů v Česku (ČEZ, PRE, E.ON, IONITY) i v Evropě a v síti dealerů koncernu Volkswagen.