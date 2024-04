Výnos dluhopisů v lednu vyskočil z prosincových 7,45 % na 8,43 %

Vladimír Pikora k tomu uvádí: „Skok nahoru považuji spíš za anomálii než trend. Trend by měl v příštích měsících klesat.“ Objem podnikových emisí v lednu vzrostl na 4,1 mld. Kč. To je pro leden normální. S novým rokem je vždy více emisí. Nicméně z většího nadhledu dvou let je vidět dlouhotrvající pokles. Ve srovnání s listopadem nastal výrazný pokles, a to z překvapivých 8 miliard Kč na výše zmíněné 4 miliardy.

Zatímco za celý rok 2023 tvořily malé emise 46 %, v lednu vyskočily na 51 %. „To signalizuje, že máme hlad po financování od menších firem, které nabízejí emise s vyššími výnosy.“ uvádí Vladimír Pikora, hlavní ekonom a analytik skupiny Comfort Finance Group (CFG). Velké emise nad 100 mil. tvořily vloni 18 % emisí, letos v lednu jen 11 %. Velcí hráči jsou evidentně zafinancováni. S měnící se strukturou trhu se tak mění i průměrný výnos.

Rozložení emisí podle výnosu za celý loňský rok říká, že emise s výnosy nad 10 % činily v roce 2023 21 % trhu, v lednu to bylo už jen 14 %. Dluhopisy s těmi opravdu vysokými výnosy mizí. Přibývá ale dluhopisů s výnosy v rozmezí 8 až 10 %. Vloni tvořily tyto emise 40 % všech emisí, nyní tvoří 51 % trhu.

Průměrná splatnost emisí mezitím vzrostla na 3,9 roku oproti minulému měsíci. V listopadu délka splatnosti emisí překročila 4 roky. Dluhopisy hrají na finančních trzích stále větší roli.

Důležité je zaměřit se i na zajištění emisí. Absolutně nejčastějším zajištěním bylo v roce 2023 ručitelské prohlášení. To měla více než polovina dluhopisů. Velmi oblíbený je i agent pro zajištění. Zajištění nemovitostí mělo mnohem méně emisí. Těch bylo jen necelých 11 %. Pro trh by bylo dobré, kdyby v budoucnu bylo nemovitostí zajištěno mnohem více dluhopisů.

Upozornění: I přes snahu portálu Srovnávač o zahrnutí všech dostupných korporátních dluhopisů existuje možnost, že některé z nich vyhledány nebyly. Jsme však přesvědčeni o tom, že jsme v přehledu pokryli naprostou většinu tuzemského trhu. Dodáváme, že v případech, u nichž pracujeme s váženými průměry, se váhou myslí velikost emise.

