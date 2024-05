Bedřich Smetana byl jako kluk uličník jako jeho vrstevníci, říká pravnučka slavného skladatele

Gloria Schwarzová je inženýrka ekonomie a s hudbou ji pojí jen dávné navštěvování „lidušky“. Příjmení totiž nijak nenaznačuje, že jejím pradědečkem byl skladatel Bedřich Smetana.

Ke Smetanovi ji popostrčil Václav Holzknecht

“Ani vám nepovím, jestli to tušili spolužáci a učitelé ve škole,“ doluje Gloria Schwarzová z paměti dětská léta. To, že v rodinných žilách koluje krev a v těle mají DNA hudebního génia, si myšlenkově připustila až v dospělosti. „Kdysi natočila Československá televize sérii dokumentů o Smetanovi, jíž provázel klavírista a hudební pedagog Václav Holzknecht. Až tam jsem si uvědomila, co vlastně Bedřich Smetana dokázal a stvořil,“ vzpomíná skladatelova pravnučka.

Na adresu rodinných vztahů ke skladateli a debat na toto téma Gloria přiznává, že doma bývala jiná témata. „Při rodinných setkáních, třeba o Vánocích, se probíraly úplně jiné věci. Pokud přišla řeč na nějaké podrobnosti ze života, nejen o Smetanových problémech a nemocech, tak mě vždycky poslali pryč s tím, že jsem ještě malá a že bych tomu nerozuměla,“ směje se při vzpomínkách umělcova pravnučka.

Kolem „Smetanova“ pařezu

Jestli jí někdo připomněl momenty z hudebníkova života, byl to její dědeček, syn Bedřicha Smetany. Ještě jako dítě ji vodíval na procházky v Jabkenicích, kde Smetana trávíval léto.

„Chodívali jsme s dědečkem kolem zdejších rybníků a tam v jednom místě býval velký pařez. Dozvěděla jsem se, že na něm pradědeček sedával a slyšel tam hudbu, kterou jiní neslyšeli, ale on už ano,“ vybavuje si paní Schwarzová. Jedním dechem dodává, že pařez už ztrouchnivěl, zbyla jen vzpomínka.

Potomci se odrodili, dali se na stavebnictví

Když nahlédnete do životopisů příbuzných i v jiných rodinách českých velikánů, ne všichni navazují talentem, zájmem či jiným směřováním na to, čím se jejich předci proslavili. Dynastie, jako je rodina Hrušínských či Prachařových, jsou výjimkou.

Také Gloria Schwarzová, až na amatérská setkání s hudebním vzděláním, skončila zcela mimo pradědečkův obor. „Dědeček Zdeněk Schwarz, co mi ukazoval ten pařez, byl státním radou přes stavební práce, můj tatínek stavebním inženýrem přes silnice. Já sice už nestavěla, ale pohybovala jsem se ve stavebnictví jako ekonomka,“ prozrazuje Schwarzová. Dodejme, že v současnosti se Smetanova pravnučka věnuje poradenství v komunikaci nebo numerologii.

Žádná mramorová socha, ale kluk jako ostatní

To, že se v rodině památka Bedřicha Smetany nepřipomínala jako obdiv k mramorovému gigantovi, jí umožňuje hledět na skladatele lidskýma očima. Už fakt, který v nejnovější knize o skladateli od Pavla Kosatíka zazní, že Smetana byl z 18 sourozenců a sám měl později šest dětí, ukazuje, že jeho dětství bylo bohaté.

„Když se zanoříte do jeho dopisů, vyjde vám z toho, že to byl jako kluk uličník jako jeho vrstevníci,“ říká pravnučka Bedřicha Smetany Gloria Schwarzová.