Anthropoid. Od hrdinství parašutistů uplynulo 75 let

Atentát na Heydricha, který byl třetím nejvyšším představitelem třetí říše, představoval největší úspěch československého odboje vůči okupantům. Jak uvádí historik Petr Koura, Anthropoid je celoevropsky ojedinělým fenoménem.

„Akci, kterou tito muži uskutečnili, já osobně považuji za nejvýznamnější akci protinacistického odboje, která v evropském kontextu nemá obdoby. Nikde jinde se nepodařilo odstranit takto významného a vysoce postaveného nacistického funkcionáře,“ uvádí Petr Koura a dodává, že fascinující není jen tento hrdinský čin, ale i příběh Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše. „Na příběhu Gabčíka a­Kubiše mě přitahuje i to, že to byli dva muži z lidu. Kdyby se Reinhard Heydrich na smrtelné posteli dozvěděl, že na něj zaútočili dva venkovští hoši, pravděpodobně by se mu přitížilo a zemřel by ještě o nějaký ten den dříve,“ dodal Koura.



Cíl operace Anthropoid byl v plném rozsahu splněn. Následná vlna zatýkání, poprav a represí představuje jedno z nejtemnějších období druhé světové války.

Boj parašutistů skončil v brzkých ranních hodinách 18. června v kostele svatých Cyrila a Metoděje, když v kostele a jeho kryptě podlehli přesile.

Výsledek nacistického teroru, který následoval v odvetu za atentát na Heydricha, zcela změnil tvář protektorátu. Absolutní zvůli, které se okupační aparát dopustil na civilním obyvatelstvu, symbolizovaly osudy dvou vyhlazených a z povrchu zemského vymazaných obcí – Lidic a Ležáků.

Množství civilních obětí představovalo pro čs. exilovou vládu a prezidenta dostatečnou devízu pro závěrečnou diplomatickou ofenzivu vůči Velké Británii a Francii, jejímž výsledkem bylo zrušení mnichovské dohody.