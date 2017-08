Auta s kamerou strážníky při kontrole parkování nenahradí, říká radní

Bude parkování v zónách levnější?

Už ve čtvrtek se změní ceník parkování v rámci zón. Například rezidenti se ZTP budou mít parkování levnější, levnější bude též parkování pro druhý vůz rezidenta nebo pro první vůz abonenta-podnikatele. Rada schválila pokles ze 12 na 7 tisíc. Vznikají i některé nové typy oprávnění, například pro pečovatele. Všem doporučuji, aby se podrobně seznámili s­ novými podmínkami.

Nemění se jen ceník, bude se i rozšiřovat.

Po roce jsme vyhodnotili fungování systému a na návrh městských částí Praha 5, 6 a 8 rozšiřujeme od soboty parkovací zóny. Je to především z­ toho důvodu, že městské části považují za nejkritičtější parkování těsně za hranicí zón. Radnice navrhly místa a ulice, kam chtějí zóny rozšířit.

Neposune se problém jen o dvě ulice dál?

Proběhla dlouhá diskuse a ­městské části se tak rozhodly, nám jako magistrátu nezbývá než to respektovat.

Nebudou nakonec zóny v­ celých městských částech?

Je otázka, kam bude rozšiřování směřovat.

Daří se vám otevírat nová parkoviště?

Otevřeli jsme nové odstavné parkoviště v Troji, u tunelu Blanku, další místa se připravují. Vyjednáváme o zapojení některých parkovacích domů do zjednodušeného systému P+R.

Mění se i systém, starý skončí a začne platit nový.

Pro Prahu 1 a 2 se systém změní od 1. října a pro Prahu 3 a 7 se změní od 1. února. Ten starý rigidní systém skončí a­ nový umožní lépe parkovat. Nový systém používaný teď v ­Praze 5, 6 a 8 je mnohem otevřenější. Od 1. února tedy bude celá Praha fungovat podle registračních značek.

Hlavním kontrolním nástrojem budou auta s kamerami, co budou dělat strážníci?

Městská policie má hlídat parkování. To, že nekoná, je špatně. Nemůže hřešit na to, že je tu nějaká firma, která má na starosti strojové čtení registračních značek a jejich vyhodnocování. Městská policie má dbát na to, aby byl v ulicích pořádek a nebyl porušován zákon nebo vyhlášky. Pokud nekoná, je to její selhání. Strážníci by se měli zaměřit hlavně na centrum, kde by se měla vytvořit zásadní kontrolní jednotka. Špatně zaparkovaná auta nesmí blokovat parkovací místo na celý den. Pro řidiče nesmí být snazší zariskovat a dostat párkrát pokutu.

Jak daleko je žádost Prahy 4 o zavedení zón?

Žádost je rozpracovaná do projektového řešení. Praha 4 má řadu míst, která lze využít k parkování pro nerezidenty. To je potřeba určitě vyřešit. Letos tam zóny zavedeny nebudou.

Co Praha 9? I tam se mluví o zavedení zón.

Praha 9 nikdy neměla zájem o zóny v současné podobě. Musíme najít nějaký průnik našich představ. Praha 9, stejně jako Praha 10 nebo 14, čeká, co udělá zavedení v­ okolních městských částech.

Máte vizi, kam se mají zóny v budoucnu vyvíjet?

Je několik konceptů, počítáme třeba také s možností zaparkovat zdarma, místo pěti minut na dvě tři hodiny. Formálně do systému zadáte, že parkujete, ale čas vám nebude účtován. Nesmíme jen zvýhodňovat místní proti dojíždějícím, musíme hledat kompromis výhodný pro všechny.