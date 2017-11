Co najdeme pod stromečkem? Drony i prášky proti chřipce

Hity letošní i minulé. Dnes kupujeme, dříve se pašovalo Není nic, co by se nedalo koupit. Záleží jen na tom, kolik máte v peněžence. V minulosti o dárcích rozhodovaly i známosti s prodavači – co schovají pod pultem.



Za hit letošních Vánoc v kategorii luxusních předmětů lze považovat nástěnné hodiny QlockTwo. Žádné rafičky, žádná digitální čísla. Jen displej hlásící přesný čas slovy. Vyrábějí se ve všech světových jazycích i rozměrech, od náramkových až po třeba 90 x 90 centimetrů. Ceny ale nejsou vůbec mírné. Pohybují se v přepočtu až přes 100 tisíc korun.



Když v roce 1974 vynalezl Maďar Ernö Rubik svou slavnou kostku, pořádaly se na ni výpravy hlavně do Maďarska. Kouzelná skládací kostka byla několik let byla oblíbeným vánoční dárkem, i když vyšla až na 200 korun československých. Dnes pořídíte asijskou kopii za 29 korun.



V 80. letech se staly vyhledávanými dárky deskové hry. Rvačka byla před i za pulty o Dostihy a sázky. Dostihy byly reakcí na „kapitalistické“ Monopoly, které se u nás objevily v českém provedení až po roce 1989. Předtím se k nám pašovaly v polské verzi od našich severních sousedů.