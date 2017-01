Čtecí babičky rozšiřují dětem slovní zásobu. Pohádkami baví i sebe

A ještě aby ne, celý život totiž strávila v České televizi. Měla na starosti televizní tvorbu a film, dělala pořad Setkání s obrazovkou a Tipy televize. Dvacet let psala scénáře k pořadu Kalendárium, a nyní ještě občas čte komentáře k ekologickému pořadu Nedej se. „Předčítání pohádek jsem ale nikdy netrénovala. Naposled jsem četla svým synům,“ vypráví bývalá novinářka, kterou nová role evidentně baví.

Zapojte se • Senioři, kteří se také chtějí zapojit do projektů Přečti a Povídej mohou kontaktovat organizaci Mezi námi a to buď maile (info@mezi-nami.cz) nebo na telefonu (777 252 505).

• Organizace podpoří další, kteří budou mít zájem se do mezigeneračních aktivit projektů zapojit. Uvítá také spolupráci s takovými zařízeními, kde podobné aktivity již probíhají. • V současnosti Mezi námi, o.p.s. působí v sedmi krajích České republiky a nebrání se dalším regionům. • Více o organizaci na webu www.mezi-nami.cz.

Projekt Přečti vznikl před více než rokem. Dnes je do něj zapojeno přes dvacet seniorů převážně z Prahy 4. „Program je pro děti velice důležitý, neboť přirozenou formou naslouchání a dialogu rozvíjí u předškolních dětí znalosti mateřského jazyka – slovní zásobu, porozumění slovům i celému příběhu, ale i schopnost vyjadřování a interpretace slyšeného. Navíc je možné dětem ihned objasnit, co je a co není v příběhu slušné a morální. Pomáháme tím dětem tvořit jejich hodnotový žebříček,” vysvětluje Kateřina Karbanová z neziskové organizace Mezi námi. Tato organizace společně z Městskou částí Praha 4 projekt začala realizovat.

Projekt ale nedělá radost jenom malým dětem. „Senior zapojený do programu se pro děti stane někým kouzelným a výjimečným. Dochází do mateřské školy pravidelně a kontaktem s dětmi a jejich pohádkovými hrdiny se přirozeně přiblíží současnému světu dětí a tím může zmírnit svůj případný pocit odcizení od společnosti,“ říká Karbanová.

Ačkoliv si senioři své nové role užívají, občas je jim potřeba vyjít vstříc. „Dřív jsem chodila číst do třídy, která sídlí v druhém patře, jenže pak tam přišla babička podstatně starší než já, která nebyla schopna vyjít schody. Tak jsme si to prohodili,“ vzpomíná na drobný zádrhel paní Burešová.

Do projektu je zapojeno přes dvacet seniorů. „Snažíme se projekt Přečti vytvořit na míru jak školce tak právě i čtecím seniorům. Vždy se snažíme najít školku, která je co nejblíže bydliště čtecího seniora, aby nemusel dojíždět. Právě teď v zimních měsících je blízkost školky pro babičky důležitý aspekt, neboť se při náledí bojí déle cestovat,“ říká Karbanová.

Učíme je k úctě ke stáří

Seniory si organizace hýčká, však je jejich čtení založené na dobrovolnictví. „Z tohoto důvodu jsme založili Klub pohádkových čtecích babiček a dědečků, ve kterém se čtecí senioři potkávají a mají zde možnost sdílet své zážitky, předávat si inspirace a vzájemně se motivovat. V rámci klubu pořádáme Kurzy techniky správného čtení dětem stejně, tak jako přednášky na různá témata,“ říká Karbanová.

Organizace Mezi námi pracuje se seniory i v dalších projektech. Další její aktivitou je mezigenerační setkávání nazvaném „Povídej“. V něm se senioři také pravidelně setkávají s dětmi, ale tentokrát nejde jen o čtení. Náplní jsou společné aktivity – výtvarné, hudební či pohybové, ale také vyprávění nebo oslavy různých svátků.

Děti chodí navštěvovat seniory z domovů seniorů či z klubů pro seniory. „Společně strávený čas jim umožní vzájemně nahlédnout do svých světů. Ne každý má to štěstí, že má svou babičku či dědečka a my považujeme za důležité učit ty nejmladší úctě ke stáří a seniorům naopak nabízíme možnost čerpat energii z ryzí radosti, upřímnosti a úžasné vitality těch nejmenších,“ říká Linda Obrtelová ředitelka organizace Mezi námi.