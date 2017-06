Dluhy za černé pasažéry narůstají. Pohledávky jsou za dva miliony korun

Jen necelá čtvrtina černých pasažérů totiž pokutu zaplatí. Ročně tak dopravní podniky a veřejné rozpočty obcí přicházejí o stamiliony korun, které by mohly investovat do zlepšení komfortu a dostupnosti hromadné dopravy nebo do oprav infrastruktury. Vyplývá to z ­údajů Sdružení dopravních podniků ČR (SDP).



Trápí to i pražský dopravní podnik. „Na černé pasažéry doplácejí všichni ostatní cestující. Jde totiž o poměrně velké částky, za které už by bylo možné v každém dopravním podniku pořídit několik nových tramvají či desítky autobusů. Jen z loňského roku nám tak zůstalo zhruba 270 milionů korun nevymožených pohledávek za černými pasažéry,“ říká Ladislav Urbánek, dopravní ředitel pražského dopravního podniku.

A to přitom pražští dopravci patří k ­těm úspěšnějším „vymahačům“, protože loni se jim podařilo vymoci 37,6 procenta z­ písemně uložených pokut, zatímco průměr za 17 největších městských dopravních podniků v Česku činil jen 28,5 procenta. Schopnost vymoci pohledávky se meziročně snižuje, například v roce 2014 se podařilo vymoci 30,1 procenta písemně uložených pokut.

Se snížením vymahatelnosti pohledávek zároveň rostou jejich objemy. V roce 2016 tak sedmnáct největších městských dopravních podniků přišlo celkem o téměř 606 milionů korun, které mohly využít na investice. O rok dříve to bylo přes 591 milionů a­ v roce 2014 580 milionů korun.

„Zákon nám bohužel nedává příliš velkou oporu při vymáhání pohledávek, a proto se nám daří získat jen malou část z uložených pokut,“ vysvětluje Michal Kraus, předseda SDP. „Inspiraci, jak situaci řešit, bychom mohli hledat například v Německu, kde opakovaná jízda načerno je klasifikována jako trestný čin. Uvítali bychom změnu pohledu politiků na tento typ pohledávek. Hodnotu 1,7 miliardy považuji za dramatickou, nikoli maličkost,“ dodal.