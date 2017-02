Dolínek nám sebral nápad, říká motocyklová asociace

Říkáte, že si radní od vás tento nápad „půjčil“? Můžete to dokázat?

Hodně podobnou koncepci jsme magistrátu a právě radnímu prvně předložili pod názvem Ombudsman Praha v­ roce 2014. Od té doby jej magistrát včetně primátorky řeší bez zjevného výsledku i­ posunu. Podání se několikrát ztratilo a bylo nutné jej opakovat. Proto po zkušenostech s novými projekty krom podatelny úřadu přidáváme do kopie i vybrané novináře, aby bylo hned patrné, kdo má máslo na hlavě (pozn. red. – do redakční pošty informace o ­projektu Ombudsman Praha dorazily v listopadu 2015).

Vyjádření Náměstek Dolínek je na dovolené, proto jsme požádali o vyjádření Filipa Smolu, vedoucího jeho sekretariátu. „Projekt Zmente.to vychází ideově z nápadu a předvolebního webu České strany sociálně demokratické www.projektPraha.cz, jehož spoluautorem byl právě Petr Dolínek. Chtěl už tehdy s kolegy upozorňovat moderními prostředky na to, jak Praha vypadá a co a kde by se mohlo zlepšit. Každý si to může snadno dohledat,“ uvedl Filip Smola. „Pan Šíd bombarduje roky magistrát nejrůznějšími nápady, ale většinou jsou mimo rámec reality, zejména v oblasti cen za tyto projekty. Opakovaně jsme se s ním sešli, ale jeho způsob uvažování, kdy se jako bývalý člen ČSSD snaží zobchodovat její program, je panu Dolínkovi na hony vzdálený,“ dodal Smola.

Proč nebyl váš projekt nikdy realizován?

Nejprve jsme dostali odpověď, že projekt radní nemohou zařadit do žádného dotačního programu. Následně přišlo doporučení řešit realizaci s každou městskou částí zvlášť, což jsme logicky zamítli pro náročnost i nekoncepčnost. Přesto jsme náš názor ověřili u jedné z radnic, kde se chytali za hlavu, co radní zase vymýšlí. Znovu se jednání vrátilo na magistrát, kde se dlouze hledalo financování, až jsme nevydrželi a­ sami si programy u ministerstev našli, aby nebylo třeba sahat do napjatého rozpočtu města. Bohužel žadatelem i­ příjemcem může být pouze obec či město.

Čím jsou si váš projekt se Zmente.to podobné?

Například oba budou jedním kontaktním místem pro podněty občanů, které vznáší k městským firmám. Středem bude elektronické podání včetně chytrých aplikací. V ­obou případech pak dojde k nalezení rychlého řešení zaslaných podnětů, zkrácení doby podání, především pak náš projekt bude sám prověřovat určité oblasti, na které už občané ani nebudou muset sami upozorňovat, neboť funkcí ombudsmana je řešit tyto podněty za ně.

Jste šéfem Motocyklové asociace ČR, jak to, že právě vy jste je předkladatelem projektu, který by měl v Praze lidem pomáhat s komunikací s úřady?

Jednoduché, hájíme práva řidičů a občanů v různých oblastech, což znamená dennodenní jednání napříč celou státní správou, u čehož sami odhalujeme nedostatky. Lidé jsou vlastně naše oči – aktivní jsou třeba messengeři pohybující se městem. Tolik úředníků by magistrát nikdy nebyl schopen zaměstnat. Takto odhalujeme spoustu závad na kráse města i samotném magistrátu. Zbytečná nařízení, neodbornost, nekoncepčnost, která by mnohdy lehko našla řešení, pokud by byla správně řešena. Projekt proto vznikl takřka sám od sebe na základě získaných zkušeností a naší denní účastí v terénu.