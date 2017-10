Druhé album je česky, chceme být lidem blíž, říká DJ NobodyListen

V kolika letech jste se začal věnovat hudbě?

Když mi bylo asi 14 let. Hudbu jsem miloval už jako malé dítě, ale postupem času jsem zjistil, že bych chtěl být na druhé straně. Ne jenom poslouchat, ale sám něco tvořit.

Jste DJ a hudební producent. Byl to vždy váš sen spojit tyhle dvě profese?

Určitě. Respektive dnes je to pro producenta jediná cesta, jak se dostat mezi lidi, hrát a mít koncerty. Já to miluji, takže jsem od začátku věděl, že nechci být jen zalezlý ve studiu, ale svou hudbu vozit i do klubů a na festivaly.

Kromě sólové dráhy jste i součástí dua VR/Nobody. Nedávno jste vydali druhé album Proud, jaké je?

Zásadní změna oproti úvodnímu je přechod do češtiny. Prvotní tvorbu jsme dělali v angličtině, ale teď bychom rádi promluvili do místní scény a chtěli být trošku blíž lidem. Jsem za to osobně rád.

Je v dnešní době těžké získat finanční prostředky na vydání alba? Pomohl vám někdo nějak zásadně?

Je to velká finanční zátěž. Nahrávání ve studiu, mix a mastering, videoklipy, výroba CD. Všechno to stojí dost peněz. Nejvíc nám s novým albem Proud pomohl určitě Jägermeister. Děláme spolu už několik let a jsem za tuhle spolupráci opravdu vděčný.

Chystáte k albu tour?

Ano. Momentálně zamlouváme města a brzy přijdeme s bližším infem. Opravdu se těším na reakce lidí ohledně nových tracků a nové live show. Křest proběhne už 6. října v Paláci Akropolis.

Další vaši aktivitou je úspěšný koncept party Addict. Co nejšílenějšího se v rámci Addictu stalo?

Každý Addict je šílený. Ale určitě nejvíc šílená věc pro mě je, že se nám minule podařilo vyprodat celou akci a prodat přes tisíc lístků za 90 minut. Lidi potom čekali ve frontě další tři hodiny, než se uvolní nějaké místa. A šílený jsou i lidi, tolik energie jsem nikdy předtím nezažil. Jsou schopný skákat a dělat atmosféru opravdu celou dobu.

Aktuálně se s Addictem chystáte vyrazit na tour po republice. Kde všude se na vás můžeme těšit?

Chystáme se do Hradce, Plzně, Bratislavy, Liberce, Brna, Ostravy, Českých Budějovic, Teplic a celou tour zakončíme 2. prosince v Praze. Bude to naprosto skvělá tour. Bereme dvě dodávky, já vezmu svoje oblíbené DJs a v každém městě bude ještě místní podpora. Na každou zastávku beru i několik speciálních hostů, ale to bude vždy překvapení. Závěr v Praze bude Addict číslo 10 a chystáme něco opravdu velkého. Spoustu hostů, obří prostor až pro 3500 lidí a mnoho dalších věcí.