Dvě třetiny Čechů odmítají stěhovat se za prací jinam

Většinu Čechů by k přestěhování nepřiměla ani zajímavější nabídka zaměstnání anebo lepší mzdové podmínky.



Práce v zahraničí Přestěhovat se za prací do ciziny je ochotno 41 procent Čechů. Před dvěma lety to bylo 48 procent.

Hlavním motivačním faktorem jsou finance, respektive možnost dostat za stejně náročnou práci lepší mzdu. Pro více než polovinu respondentů však práce v zahraničí představuje i příležitost naučit se cizí jazyk, pro třetinu pak možnost vyzkoušet si život v cizí zemi.

„Klesající ochota Čechů ke stěhování za prací je logickým důsledkem snižující se nezaměstnanosti a růstu mezd. Za uplynulé dva roky jde o pokles o celých devět procentních bodů,“ uvedla Jitka Součková, marketingová manažerka společnosti Grafton Recruitment, která provedla průzkum. Pokud se již rozhodnou se přestěhovat, pak je nejdůležitějším argumentem výše mzdy, nabídka zajímavější práce, ale i snaha zbavit se dlouhého dojíždění.

Do práce chtějí Češi cestovat maximálně 30 minut, pětina respondentů průzkumu však do zaměstnání cestuje déle. Zajímavé je, že právě délka dojíždění je hned druhým nejdůležitějším aspektem, o kterém Češi přemýšlejí při zvažování pracovní nabídky. Dlouhé cestování do práce dokáže vyvážit jen výraznější navýšení mzdy.

„Například nabídka zaměstnání s dobou dojezdu 60 minut bude pro většinu lidí stejně atraktivní jako nabídka vzdálená 30 minut jen v#případě, že nabízená mzda bude alespoň o pětinu vyšší,“ přiblížila Součková.

O sedm procentních bodů klesla od roku 2015 i ochota Čechů vycestovat za prací do ciziny. V letošním průzkumu vyjádřilo případnou ochotu k#akceptaci pracovní nabídky v zahraničí 41 procent Čechů. „Mobilita Čechů je tradičně ve srovnání se západní Evropou nižší, a i když by s příchodem mladších generací na pracovní trh měla spíše růst, v souvislosti s dobrými příležitostmi nabízenými v Česku naopak klesá,“ sdělila Součková. Dle ní budou do budoucna mladší ročníky ochotny cestovat více, ale jen mezi velkými městy. Uchazeči se budou snažit dostat zejména do Prahy.