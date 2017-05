Golf u Vltavy asi nebude. Radní jsou proti

Odpalovat golfové míčky z­ Rašínova nábřeží přes Vltavu, ideálně na druhý břeh. S ­takovým nápadem přišla firma na ponožky, která na sociálních sítích bezstarostně lákala účastníky ke střelbě do vody i­ do vodních živočichů.

Nyní se však zdá, že jim úřady zatnou tipec. Podle zjištění deníku Metro, který o podivné zábavní akci čtenáře informoval již minulý týden, totiž nikdo nevydal k podobnému záměru povolení. „O této akci nedostala radnice Prahy 5 ani správce náplavek firma Trade Centre Praha (TCP) žádné oznámení. Tato akce se rozhodně nemůže uskutečnit z ­bezpečnostních důvodů. Nechápu, jak to někoho může napadnout, že by odpaloval míčky do řeky, kde se plaví výletní lodě i například kanoe či na druhý břeh náplavky, kam chodí lidé na procházky,“ reagoval rozhořčeně na podnět deníku Metro radní Prahy 5 a člen dozorčí rady TCP Jan Trojánek.



Právě smíchovská náplavka na území páté městské části se podle plánů organizátorů měla stát ideálním místem, kam by měli přes dvě stě metrů širokou řeku účastníci nasměrovat své odpaly. Pokud by ale podle organizátorů někdo „hodil žabáka po hladině“ nebo „rozehnal labutě přízemní pumelicí“, bylo by to rovněž v pořádku. „Osobně budu na náplavce v­ daný čas přítomen, abych měl jistotu, že se žádné odpalování míčků přes řeku konat nebude,“ přislíbil Trojánek.

Podobnou reakci zaznamenal deník Metro také ze strany radnice Prahy 1 a Prahy 2. „Nic takového jsme nepovolovali,“ řekla deníku Metro mluvčí Prahy 2 Lenka Prokopová. Sami organizátoři kritiku odmítají s tím, že v rámci marketingové strategie používali hodně nadsázky. Podle organizátora Lukáše Mrázika tedy rozhodně nechtěli nikoho nabádat k nekalostem. „V­ současné chvíli řeším, jak akci uspořádat, aniž bychom se dopouštěli protiprávního jednání,“ hájí organizátory Mrázik.

Bohužel pro organizátory i­ pro ty, kteří si chtěli beztrestně užít odpalování míčků bez právních důsledků, rizikovost akce potvrdila také pražská záchranná stanice pro volně žijící živočichy. Podle vyjádření mluvčího pražských strážníků Jana Čiháka budou během akce, pokud se uskuteční, kolegové v­ pohotovosti.