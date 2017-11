In Flames. Plameny pálí méně, ale nevadí

In Flames ze Švédska byli známí pro svůj nekompromisní melodický death metal, nyní si ale mohou dovolit zahrát v aréně pro pár tisíc lidí právě díky markantnímu žánrovému uvolnění. Obě kapely vystoupí večer ve Foru Karlín, lístky stojí bez desetikoruny 1500 korun.



Že nejsou hoši z kapely Five Finger Death Punch nějaká ořezávátka, dokázali v červnu, kdy v nizozemském Tilburgu způsobili na koncertě skandá. Zpěvák Ivan Moody byl na pódiu natolik opilý, že radši jen skákal do lidí a mikrofonu se ani nedotkl. Pro zbytek aktuálního turné, a to se týká i Prahy, ho nahradil Tommy Vext (kapely Bad Wolves, Divine Heresy, Snot). Kapela vydala své poslední studiové album Got Your Six v roce 2015 a na kontě má hity jako Lift Me Up, ve kterém se představil Rob Halford z Judas Priest, nebo Battle Born a Wrong Side Of Heaven.

Švédské rockery In Flames zná zase každý milovník severského death metalu. Tedy dnes už na ně vzpomíná spíše se slzou v oku. Tato pětice si během své dlouhé kariéry prošla takovým vývojem, že jsou její alba jsou v delších časových intervalech prakticky nesrovnatelná – dneska jde spíše o alternativní rock a zpěvákovi je dokonce rozumět. Když v září 1999 vystoupili po boku Dark Tranquillity v pražském Rock Café, byla to deathmetalová jízda, na kterou se dosud nezapomnělo. Od roku 1990 vydala kapela tucet desek, poslední Battles vyšla loni.