Jak na to? Selfie se smí. Volit může i negramotný

Zítra a v sobotu se v Česku konají volby do Poslanecké sněmovny. Chcete se pochlubit přátelům na sociálních sítích, že jste splnili svou občanskou povinnost, a zvěčnit se ve volební místnosti? Volební zákon to nezakazuje.



Tolik lidí chce váš hlas 7539 Přesně tolik mužů a žen se letos uchází o voličské hlasy na kandidátních listinách všech jedenatřiceti politických stran a hnutí. Je to přesně o­ 1640 uchazečů více než v­ předčasných volbách v roce 2013. Mezi kandidáty je letos 28,58 procenta žen. V minulých letech to nikdy nebylo víc než 27 procent.



Pokud nebudete máchat u­ urny selfie tyčí a ještě raději se domluvíte s volební komisí, můžete fotografii „cvaknout“ a snímek na internet umístit. Jsou povolené i další věci. Například se smíte na volební lístek podepsat. Platnost vašeho hlasu to nenarušuje. Dokonce si můžete svůj volební lístek nafotit (i­ s případnými preferenčními kroužky) a ­také ho poslat do světa třeba na Twitter nebo Facebook. A to klidně před ukončením voleb.

Je zakázaná jakákoli politická agitace. V roce 2013 vyvolal pozdvižení člen volební komise za KSČM v­ tričku se srpem a kladivem. „Protože muž řekl, že jiné tričko nemá, vrátil jsem se na místo s jiným, které jsem mu koupil,“ řekl Petr Štika, tajemník brněnského obvodu, kde tehdy k incidentu došlo.

Komunista nové tričko odmítl, nebylo červené. Předsedkyně, která v takových případech rozhoduje, ale nic nenamítala. Zákaz se týká členů komise a voličů. Volit smí každý, kdo dosáhl v den voleb 18 let a­ může se prokázat státním občanstvím ČR. Buď občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Prokazovat totožnost ale musíte s odkrytou tváří. Pirátské šátky nebo masky Donalda Trumpa nechte doma.

Za plentu jděte sami. Doprovod je povolen jen v případě zdravotních obtíží voliče nebo když volič neumí číst a­ psát. Češi si v předcházejících dvou volbách oblíbili kroužkování. Uhlídejte ale raději svou uměleckou kreativitu (viz box). Rozhodně se nedoporučuje oslavovat výhru vašich favoritů předem. Kvůli jednomu pivu vás od urny nikdo nevykáže. Pokud se však budete už při příchodu do volební místnosti pod vlivem nadměrného požití alkoholu motat, má komise právo vás vykázat.