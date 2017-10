Jak ochladit metropoli? Město se snaží zmírnit dopady extrémního počasí

Hlavní město čelí v posledních dekádách zvýšenému množství extrémních projevů počasí. Může jít o zničující vedro, dlouhá období sucha, nedostatečné zasakování srážek nebo povodně. Dopady těchto jevů Pražané nejvíce pociťují přímo na sobě, podle Venduly Zahumenské z neziskovky Arnika je však nutné všímat si i vlivů na přírodu.

„Pražané se v létě potí v rozpáleném centru a v zimě naopak prchají z nehostinných ulic před ledovým větrem. Praha se pomalu stává vyprahlým městem. Dokud budou v metropoli takové podmínky, nepomůže jí žádná světová architektura,“ komentuje situaci v metropoli Zahumenská.

Neziskovka teď na svém webu žádá Pražany o nápady, jak by se dal problém řešit. Nejlepší návrhy chce předložit magistrátu. „Stačí se zaměřit na maličkosti – stromy v ulicích, fontány, zachycování dešťové vody, zelená parkoviště, fasády porostlé břečťanem, osázené terasy a zelené střechy. To vše by z Prahy mohlo udělat příjemnější místo k životu.“ Ochladit město lze obnovou parků a výsadbou stromů, zejména uličních stromořadí. Podle radní pro životní prostředí Jany Plamínkové Praha v poslední době problém řešila například výsadbou 171 nových stromů v rámci obnovy stromořadí ve Vinohradské ulici, dalších 33 stromů má být vysazeno do konce letošního roku.

Spolu s celkovým zvelebením byl obnoven také ovocný sad ve Stromovce, stromořadí v ulici Budečská, kde zkoušejí nový systém umožňující stromům více se rozkořenit, provedeny byly také krajinářské úpravy kolem Manin v Praze 7 i revitalizace potoka Rokytka. Je v plánu také zadání zakázky na zpracování seznamu zahrádkářských osad a komunitních zahrad. Ty by mohly dostávat za svou činnost dotace.