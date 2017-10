Jako Eskymáci. Vyzkoušeli jsme si, jak se spí v iglú

Boříme se ve sněhu a míjíme bar v mezistanici lyžařského střediska Speikboden v italském údolí Tauferer Ahrntal.

Už jen zahrají poslední písničku a zavírají. O pár metrů výš se pod skálou krčí sněhové kopečky skoro jako z Tolkienovy Středozemě. Hobití domečky celé ze sněhu mají jen dřevěná dvířka na petlici. Skrčit se v nich musí opravdu každý. Spacáky jsou izolované od udusaného sněhu dřevěnou podložkou, na které je položená ještě vysoká matrace zakrytá kůží.

Ačkoliv máme na sobě lyžařské oblečení a v sobě už první svařák, začínají nám venku tuhnout prsty u nohou. Prohřát se můžeme ve vířivce, sauně anebo ve vytopeném sudu.

Praktické informace o netradičním přespání ● Speikboden je lyžařské středisko ve stínu Kronplatzu, které uspokojí i náročné lyžaře. ● Iglú nabízí pro páry, ale mají i větší pro čtyřčlenné rodiny či skupinu přátel. ● Ve dvoulůžkovém zaplatíte 169 eur za osobu, ve čtyřlůžkovém pak dospělí 129 eur (minimálně tři osoby na jedno iglú) a děti 79 eur. ● V ceně máte večeři a bohatou snídani, zapůjčení spacáků, termolahví, welcome drink, k dispozici je sauna a vířivka. ● Dopředu je nutné si udělat rezervaci na stránkách www.mountainiglu.it. ● Více na tauferer.ahrntal.com či kronplatz.com/en/speikboden. Můžete využít i rozšířené skipasy pro obě střediska.

V 19 hodin se přemisťujeme do „ledové“ restaurace, kde dostáváme vývar, který prohřeje každého. Kouří se z něj tak, že si někteří musí sundat dioptrické brýle. Druhý chod je guláš, příbor studí do rukou, a tak je lepší jíst v rukavicích. Následuje ještě typicky tyrolský dezert – císařský trhanec. Večer pak trávíme ve vířivce a pozorujeme tisíce hvězd nad námi. A zahříváme kosti v 95stupňové sauně.

Pořádně prohřátí se jdeme zachumlat do spacáku v iglú. Spacáky jsou do minus 40 stupňů. Uvnitř je naprostá tma. K ruce si dáváme čelovku a lahev s vodou, ale ráno je plná ledu a ručník zmrzlý přesně ve tvaru, v jakém jsme ho odložili. Celou noc nám bylo teplo, zpočátku horko, jak jsme byli rozpálení z vířivky a sauny. A to si stačilo vzít jen termooblečení a mikinu. Ráno jsme na sjezdovce opravdu první! Hurá na lyže!