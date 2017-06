Knihy vozí až do domu kvůli rozbitému výtahu

Dostali nápad zavést roznášky knih až do domu, které bude až do konce srpna vykonávat zaměstnanec knihovny Lukáš Tysl. Aniž by si to však vedení uvědomilo, stalo se v Praze průkopníky.



„Něco podobného v metropoli opravdu ještě nebylo. Každé pondělí starouškům, kteří by se jinak museli k nám šplhat do schodů, vozíme knihy, které si předem objednají. Při své první jízdě jsem tak vezl jednomu staršímu pánovi z Malvazinek pět detektivek,“ popisuje zážitky z první jízdy Tysl.

Aby vám knihy z knihovny Lukáš mohl domů přivézt, musí vám být nad osmdesát, musíte vlastnit průkaz zdravotní pojišťovny a musíte být z Prahy 5. Nápad rozhodně nešlo zrealizovat přes noc.

Podle vedoucí knihovny Šárky Tyslové je sice možné si knihu objednat telefonem či e-mailem na dálku, z právního hlediska ale musí samotná zápůjčka proběhnout až za přítomnosti čtenáře.

„Je k tomu třeba tablet, čtečka a připojení k internetu. Musel se tomu také uzpůsobit knihovní program, aby si knihy mohl pracovník načíst u klienta doma. Museli jsme také vybavit pracovníka, který donášku zařizuje taškou na kolečkách a menšími plátěnými taškami. Proto si každý může půjčit maximálně pět knih,“ vysvětluje Tyslová.

Pokud splňujete podmínky a chtěli byste službu zápůjčky na dálku využít, Lukáš či některý z jeho kolegů u vás může být s knihami již v pondělí dopoledne. Svou objednávku ale musíte stihnout uskutečnit ideálně mailem do sobotního večera. Pokud se projekt osvědčí a bude o donášku zájem, Tyslová nevylučuje jeho rozšiřování na další městské části.

„Zatím to není tak, že bychom zvládli dojet až do Stodůlek či Řep. Spodní konec Jinonic, Radlice, Košíře a Hlubočepy jsou jediná místa, kam můžeme v rámci spádovosti s knihami dorazit. Pořád jsme ve fázi pilotu a zkoušíme, jak se projekt chytí. Stát se může úplně cokoliv,“ doplňuje Tyslová.