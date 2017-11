Koláč z mrtvých skřetů i Superman ve vaně

Chilli dračího dechu, koláčky z divoké rýže, na které lze „snadno sbalit orku“, nebo gobliní řezy. To jsou názvy jídel, jejichž recepty mohou fanoušci oblíbené série počítačových her s fantasy tematikou World of Warcraft najít v nové kuchařce inspirované právě jejich oblíbenou hrou.

Že se ve světě Warcraftu osídleným všemi možnými bytostmi nejde k násilí daleko a že hlavní přísadou gobliních řezů mají být opravdu mrtví skřeti, tvůrci knihy obcházejí s vtipem. Na jednom ze série videí, která novou kuchařku propagují na sociálních sítích, si tvůrčí tým na skok přizval nejen kmotra knihy kuchaře Romana Pauluse, ale také namaskované postavy ze hry v čele s hromotlukem Archiem v brnění. Ten musí gobliny při vaření vynechat.

„Připravte se na pořádnou hostinu! V nové oficiální kuchařce pro všechny fanoušky hry World of Warcraft najdete pokrmy, které potěší chuťové pohárky jak členů Aliance, tak přívrženců Hordy. V knize najdete přes stovku receptů a samozřejmě i rady, jak ingredience z bájného Azerothu, které u nás přece jen špatně seženete, důstojně nahradit,“ říká Petra Vondrová z tvůrčího týmu.

Vzdát hold svému oblíbenému žánru umějí neobvyklým způsobem také tvůrci dokumentární inscenace s názvem Osamělost komiksových hrdinů. Ti slibují v rámci odvysílání svých autorských dokumentů otevření třináctých komnat nejslavnějších komiksových hrdinů jako Batmana, Supermana, Catwoman a Hulka. Podle dramaturgyně představení Natálie Preslové tak návštěvníci uvidí své hrdiny z úplně jiného pohledu, než jaký nabízí barevné obálky komiksových sešitů nebo americké filmové trháky.

„Na postavách superhrdinů nás moc nezajímají problémy se zachraňováním světa. Všichni víme, že vytáhnout lidi z hořícího paneláku je těžký. Pátráme po závažnějších problémech jejich každodenních životů, po tom, proč pláčou ráno v koupelně, protože jim pořád nepřišla odpověď na esemesku odeslanou předchozí večer, nebo proč nedokážou přestat myslet na svou práci, a to ani ve tři ráno, kdy by potřebovali spát,“ přibližujepro deník Metro Preslová. Premiéra série dokumentů se odehraje 12. prosince v Experimentálním prostoru NoD v Praze 1.

„To, že jste zrovna náhodou Superman, ještě neznamená, že to máte v životě jednodušší,“ dodává. Ještě dál se rozhodli jít filmoví fanoušci stojící za oblíbenou internetovou databází filmů ČSFD.

Díky nadšení zakladatele portálu Martina Pomothyho natočili první čtyřdílný seriál s názvem Exploring Movie Studios: Warner Bros. Studios, díky kterému se diváci přenesou přímo do slavných kalifornských studií. Již třetí díl nového seriálu, který měl premiéru minulý týden, zavádí diváky exkluzivně do garáží slavného studia, kde se nachází originální auta a motorky, na kterých se proháněl třeba komiksový Batman. „Natáčet kamerami v kalifornských Warner Bros. Studios, a to včetně lokací na jejich guided tour, je přísně zakázáno,“ chlubí se členové ČSFD.

Týmu, který spravuje obrovskou databázi českých a zahraničních filmů, se ale podařilo nejen získat povolení pro natáčení, ale navíc dostali nejlepšího z průvodců, amerického herce a moderátora Johna Kourounise, který je po studiích provedl. Z původně zamýšleného úletu ve stylu youtuberských videí se vyklubal profesionální čtyřdílný seriál, který běží v průběhu listopadu exkluzivně pouze na ČSFD.cz, a to při příležitosti listopadového uvedení filmu Liga spravedlnosti do českých kin.

„Protože Warner Bros. Studios jsou domovem všech batmobilů, batpadů a původních kostýmů herců hrajících postavy DC Comics – od batmanovek a Supermana, přes Sebevražedný oddíl až po Wonder Woman,“ lákají tvůrci.

„Věděli jste třeba, že batmobil pro film Batman navždy Joela Schumachera navrhl sám H. R. Ginger, autor hollywoodského monstra Vetřelce?“ doplňuje ČSFD.