Do Prahy se v létě vrátí legendární The Offspring

Neuvěřitelných čtyřiadvacet let již uplynulo od první koncertní návštěvy legendy amerického punk rocku The Offspring v České republice, a přesto stále předvádějí stejný drive jako tehdy.



V roce 1998 se zastavili, těsně před vydáním svého průlomového alba Smash, v dnes již neexistujícím klubu U Zoufalců, letos se po šesti letech vydají do Prahy, a to 23. srpna v Malé sportovní hale.

Kapela, která má na svém kontě devět studiových alb a?jedno album s největšími hity, se před rokem připomněla hudebním fanouškům festivalovým setem na Rock for People. Tentokrát přijedou s plnohodnotným koncertním playlistem osvědčených hitů a zřejmě i s několika dalšími novými kousky z?připravovaného studiového alba.

The Offspring vznikli v roce 1984 v Kalifornii, během své historie odehráli více než 1100 koncertů po celém světě a prodali přes čtyřicet milionů nosičů. Jejich třetí studiové album Smash z roku 1994 bylo nejprodávanějším albem, jaké kdy vyšlo u nezávislého vydavatelství. Ta další již pravidelně okupovala přední příčky prodejních hitparád. Na nové studiové album kapely se netrpělivě čeká od roku 2012, kdy vyšlo Days Go By.

Pánové z The Offspring jsou jednou z koncertních stálic světové rockové scény a hrají v sestavě Dexter Holland (zpěv, kytara), Noodles (kytara), Greg K (baskytara) a Pete Parada (bicí).

Mezi jejich nejznámější skladby patří rockové hymny Pretty Fly, Self Esteem, Come Out And Play (Keep ‚Em Separated), The Kids Aren‘t Alright a You’re Gonna Go Far, Kid.

Jako předkapely představí The Offspring českým fanouškům dvě nadějné kapely mezinárodní punkrockové scény. Německo-švédskou kapelu Newdrive a britskou The Bottom Line.

Vstupenky na pražský srpnový koncert v holešovické Malé sportovní hale jsou k dispozici v prodejních sítích Ticketpro a GoOut za 890 a 1290 korun.