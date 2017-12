Konec triků při parkování v podzemních garážích

Stát celý den na parkovišti v nákupním centru uprostřed Prahy a k tomu úplně zadarmo? Ještě před pár měsíci na to v Obchodním centru Nový Smíchov na Andělu stačil jednoduchý trik. Těsně před uplynutím prvních tří nezpoplatněných hodin stačilo z podzemních garáží vyjet, otočit auto a vrátit se na další tři hodiny zdarma.

Tomu ale v dubnu udělalo vedení centra přítrž díky zavedení skenerů registračních značek aut. Podle jednatele smíchovského nákupního centra Davida Pažitky tak již systém nejde obejít a doba stání se řidičům automaticky sčítá dohromady.



„Když se to zavedlo, měli jsme desítky stížností týdně, takže to o něčem vypovídá. Nový systém totiž již neumožňuje nikomu bezplatný opakovaný vjezd. Pokud jde o takzvaná kolečka, zaznamenáváme takové pokusy i dnes, nejčastěji s lidmi pracujícími v okolí nebo i v našem centru a parkující celý den u nás. To se ostatně prokázalo reakcí některých nespokojenců, kteří nás pochválili i na sociálních sítích,“ říká Pažitka, podle kterého bylo paradoxně hlavním důvodem investice do nového systému zvýšit komfort zákazníků.

Podobně nedobytný systém na SPZ funguje nejen na Smíchově, ale také na parkovištích center na Chodově, v Edenu či Arkádách. Zavést ho v příštím roce plánují i v Palladiu. „Zatím nám to systém neumožňuje,“ vysvětluje Helena Watson z marketingu Palladia.

Podle Pažitky se také mílovými kroky blíží doba, kdy díky systému nebude třeba ani parkovacích lístků. Systém si prostě při vjezdu načte zákazníkovu SPZ, ten pak zaplatí parkovné a bez nutnosti stahovat okénko kvůli skenu lístku zase pohodlně odjede. „Minimálně pro členy věrnostních programů už dnes existují aplikace, kdy máte předplacené parkování v konkrétním centru, takoví uživatelé už dnes vjíždějí do centra bez otevírání okénka,“ dodává Pažitka.

S kolečky řidičů, kteří chtějí ušetřit peníze za parkovné, mají také zkušenost v nákupním centru Eden. Zde podle jejich mediální zástupkyně Renaty Nejtkové zavedli identifikaci SPZ hlavně proto, aby urychlili výjezdy vozidel. Opakované vjezdy jsou tu však spíš náhodné. „Týkají se hlavně mimopražských návštěvníků, nebo řidičů z okrajových částí Prahy,“ doplňuje Nejtková.