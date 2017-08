Kryštof k oslavám naděluje i vinyl

Výběrové album 25 písní včetně čtyř nových vydala skupina Kryštof ke svým 25. narozeninám už v červnu. Zítra se začnou prodávat také vinylové desky v limitované edici tří LP „25“ v počtu 1000 kusů. Předobjednávky běží na portálu www.bontonland.cz.



Koncerty na Strahově Kryštof vystoupí na stadionu Evžena Rošického v sobotu 16. a v neděli 17. září.

První koncert je vyprodaný. Na druhý zbývá asi 1500 vstupenek na stání za 590 korun. Jako předkapely zahrají Hodiny, Sebastian a Jelen.

„Jsme rádi, že jsme bestofku 25 mohli vydat nejen digitálně a klasicky na CD a na kazetách, které už si fanoušci rozebrali, ale taky na vinylu. Považujeme to spíše za raritku a věříme, že pár skalních potěšíme,“ říká frontman kapely Richard Krajčo. Vinyly se budou prodávat i na dvou zářijových stadionových koncertech. Ty se odehrají na Strahově v sobotu 16. a v neděli 17. září. První vystoupení už je vyprodané, na druhé ještě vstupenky zbývají a dají se koupit v předprodejní síti Ticketstream.

Kapela v čele s Krajčem už na tyto koncerty pilně zkouší. Právě dnes také někde zahrají svým fanouškům v rámci oblíbených Loveiček, ale tradičně do poslední chvíle tají, kde to bude.

Cover vinylu

V sobotu Kryštof zahrají na festivalu Radiofest v Ústí nad Labem, kde vystoupí od 21 hodin v místním letním kině.

Kapela na best of album zařadila kromě osvědčených hitů také čtyři nové skladby, které nahrála v USA. „Rozhodli jsme se je natočit tak, jak se to dělávalo venku. S velkým týmem, který by mohl točit a­ točí s největšími hvězdami na světě – od producentů, asistentů, mistra zvuku, masteringmistra či nástrojových techniků. To byl náš dárek sobě k této oslavě a stál za to. Nejlepší nahrávání naší historie,“ dodává Krajčo. Po úspěšném singlu Šňůry by dalším měla být skladba Zůstaň tu se mnou.