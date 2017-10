Ladronka praská ve švech. Míří sem Pražáci i Středočeši

Na vyhlášenou asfaltovou dráhu, která měří celkem pět kilometrů, přijíždějí vyznavači in-line bruslení a běžci nejen z okolních ulic. „I když je park s trasou součástí Prahy 6, potkáte tady lidi z ostatních pražských čtvrtí, a dokonce ze Středočeského kraje,“ říká Jindřich Pinc, koordinátor projektu, který má nyní zmapovat názory lidí a jejich požadavky na novou tvář lokality.

Ukazuje se totiž, že se na vybudované trase potkávají jak sportovci, tak chodci, vídáte tu rodiny s dětmi. „Dopravní situace, dá-li se to tak vyjádřit, je tady někdy složitá,“ připouští Pinc. Ladronka je podle něho na hraně své kapacity, protože se z ní stalo významné rekreační místo.

„V minulosti jsme uvažovali o rozšíření bruslařské dráhy, ale nesetkalo se to s pozitivním ohlasem obyvatel z blízkého okolí,“ říká koordinátor projektu, který by měl vymezit další rozvoj tohoto území na osm let dopředu. Důvodem zamítnutí bylo tehdy to, že široká dráha byla považována za nevhodně zvolenou. Nyní se to změnilo. Městská část zvolila širokou diskusi. Názory sbírala například přímo v areálu Ladronky. Tuto neděli skončil sběr dat v parku mezi návštěvníky – pracovníci městské části se vyptávali přítomných, jak by si další rozvoj představovali, jak často do volnočasového areálu chodí, jaké aktivity zde nejčastěji provozují.

„Názory místních nelze v žádném případě pominout, i když popularita místa přesahuje hranice Prahy 6,“ doplňuje Jindřich Pinc. Anketu, která vychází i z těchto poznatků, dostanou v listopadu ještě k vyjádření do schránek obyvatelé Ladronky. Ve skupině, která anketu zpracovává, jsou zástupci sousední Prahy 5, občanských sdružení, bruslařů nebo ateliér SHA, který dělal původní plán na využití areálu. Výsledky jejich práce dostanou poté do rukou opět obyvatelé žijící v bezprostředním okolí. Konečný plán rozvoje schválí zastupitelé Prahy 6 v červnu příštího roku.