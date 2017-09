Metropole neví, kudy vozit zboží. Opět řeší překladiště v Malešicích

Petice s názvem Ne překladišti Malešice, kterou před pár dny projednalo pražské zastupitelstvo, ukázala jediné. Praha má podle tiskového odboru magistrátu problém s ­hledáním řešení dopravy zboží po městě.

Téměř rok trvající boj proti stavbě železničního kontejnerového překladiště, jehož vznik je i po projednání stále ve hře, není po chuti nejen místním z Malešic, ale také radnicím Prahy 9, 10 a ­14. Ty se obávají prachu v­ ovzduší, hluku a velkého množství projíždějících nákladních aut, pochybnosti panují také kolem účelu překladiště. „Rozumím obavám obyvatel spojeným s vybudováním překladiště. Lokalita je již dnes výrazně zatížena nákladní automobilovou dopravou, její další zvýšení je nepřijatelné,“ uvedla náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj Petra Kolínská.



Nechtějí překladiště 1866 Tolik místních z Malešic nesouhlasí s plánovanou stavbou kontejnerového překladiště. Podepsali petici Ne překladišti Malešice.



Poté, co zastupitelé vzali petici na vědomí, vyzvali radu hlavního města, aby zpracovala studii městské logistiky. Ta by měla vyřešit způsob dopravy zboží do města a po něm. Vzniknout by měla do ­léta příštího roku. „Nechci, aby jakýkoli Pražan byl zatěžován větší mírou automobilové dopravy, než je nezbytně nutné pro chod města,“ dodává náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek.

Aktuálně předložený projekt nyní prochází posouzením vlivů na životní prostředí, kde mají Pražané i městská část stále možnost vznášet připomínky. Před vydáním stanoviska bude muset být vypracována také podrobná dopravní studie, investor musí předložit projekt ve variantách a město požaduje podmínit vybudování terminálu zprovozněním silničního okruhu.

Praha ovšem, po vzoru jiných měst, potřebuje jakousi přestupní stanici mezi železniční a silniční dopravou. Místo v Malešicích se podle zastupitelů jeví jako nejvhodnější. Podle signatářů petic proti překladišti je ale účel stavby sporný. Podle nich má totiž sloužit především dálkové přepravě, která vůbec nesouvisí s obslužností Prahy. Její umístění uvnitř města proto nemá logiku.

„Smysl ovšem dává jen takový projekt, který bude sloužit pro rozvoz zboží po Praze, nikoli jako překladiště zboží na cestě z ­jednoho konce Evropy na ­druhý. Takové záruky aktuálně předložený návrh investora nedává,“ potvrzuje obavy místních Kolínská.

Podobné překladiště, jež je v plánu, funguje již několik let na území Horních Měcholup a Uhříněvsi. Podle mluvčí Prahy 15 Evy Dvořákové zde ale bylo v minulosti od místních slyšet několik stížností na jeho provoz i dopad na ­okolí.